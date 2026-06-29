Buyglobal startet den Sommer-Sale 2026, um hochwertigen Lebensstil zugänglicher zu machen

BERLIN, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Buyglobal, der auf Produkte für Haus, Büro, Outdoor und Lifestyle spezialisierte Online-Händler, gab den Start seines Sommer-Sonderverkaufs 2026 für den deutschen Markt bekannt. Im Rahmen der vom 23. Juni bis zum 12. Juli laufenden Aktion erhalten Kunden 6 % Rabatt auf das gesamte Sortiment sowie einen zusätzlichen Rabatt von 10 %, wenn sie zwei beliebige Artikel kaufen.

Maßgeschneiderte Lösungen für modernes Wohnen

Das Angebot umfasst eine breite Palette an Produktkategorien, darunter Möbel für den gesamten Wohnbereich, Gartengeräte, Fitnessgeräte, Haushaltsgeräte, Tierbedarf und Mobilitätsprodukte, die den Verbrauchern dabei helfen sollen, ihre Wohnräume und ihren Lebensstil zu einem außergewöhnlich günstigen Preis aufzuwerten.

Für das Wohnzimmer eignet sich das LMF07-Ecksofa , das als gemütliche Couch dient und sich mühelos in ein Gästebett verwandeln lässt. Der versteckte Stauraum unter der Chaiselongue spart wertvollen Platz, während die weiche Kordelpolsterung und der Holzrahmen für eine lange Lebensdauer sorgen.

das , das als gemütliche Couch dient und sich mühelos in ein Gästebett verwandeln lässt. Der versteckte Stauraum unter der Chaiselongue spart wertvollen Platz, während die weiche Kordelpolsterung und der Holzrahmen für eine lange Lebensdauer sorgen. Im Schlafzimmer ist die BT01 Taschenfederkernmatratze ein 26 cm hohes orthopädisches Hybridbett, das einen geräuscharmen 7-Zonen-Federkern mit kühlendem Gelschaum kombiniert, um eine gezielte Unterstützung der Wirbelsäule und Bewegungsisolierung zu gewährleisten. Es verfügt über verstärkte Kanten und zertifizierte, umweltfreundliche Materialien und wird kompakt in einem Karton geliefert, sodass es sich mühelos aufbauen lässt.

die ein 26 cm hohes orthopädisches Hybridbett, das einen geräuscharmen 7-Zonen-Federkern mit kühlendem Gelschaum kombiniert, um eine gezielte Unterstützung der Wirbelsäule und Bewegungsisolierung zu gewährleisten. Es verfügt über verstärkte Kanten und zertifizierte, umweltfreundliche Materialien und wird kompakt in einem Karton geliefert, sodass es sich mühelos aufbauen lässt. Für das Homeoffice bietet der LP01-Bürostuhl umklappbare Armlehnen im Bereich von 90° bis 180°, wodurch sich die nutzbare Sitzbreite auf 98 cm vergrößert und ein nahtloser Wechsel zwischen Konzentration und Entspannung ermöglicht wird.

umklappbare Armlehnen im Bereich von 90° bis 180°, wodurch sich die nutzbare Sitzbreite auf 98 cm vergrößert und ein nahtloser Wechsel zwischen Konzentration und Entspannung ermöglicht wird. In der Küche : Die AF02 8-in-1-Heißluftfritteuse (5,5 l Fassungsvermögen) nutzt ein LED-Touchdisplay und intelligente Heißlufttechnologie, um knusprige Gerichte mit bis zu 85 % weniger Öl zuzubereiten.

: Die (5,5 l Fassungsvermögen) nutzt ein LED-Touchdisplay und intelligente Heißlufttechnologie, um knusprige Gerichte mit bis zu 85 % weniger Öl zuzubereiten. Für Fitnessbegeisterte: Das JT52 Walking Pad ist ein extrem leises, platzsparendes Laufband für zu Hause, das einen leistungsstarken Motor, eine 3-stufige Steigung und eine gelenkschonende Dämpfung vereint, damit Sie doppelt so viele Kalorien verbrennen können, ohne Ihre Nachbarn zu stören.

Der Sommer ist die Hochsaison für den privaten Konsum – von Erfrischungen für zu Hause über das Leben im Freien bis hin zum Fitnesstraining zu Hause: Die Nachfrage der Verbraucher nach Lebensqualität ist in dieser Zeit besonders ausgeprägt. Mit dieser Sommeraktion möchte Buyglobal mehr Familien dabei helfen, ihre Wohnräume und ihren Lebensstil durch erhebliche Einsparungen und eine sorgfältig zusammengestellte Produktauswahl aufzuwerten und so allen Menschen ein hochwertiges Leben zu ermöglichen.

Über Buyglobal

Buyglobal entstand aus einer einfachen Idee heraus – Ein gemütliches Zuhause zu schaffen, sollte nicht kompliziert sein. Mit einem Team von über 700 Fachleuten verfügt Buyglobal über fundiertes Know-how in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Logistik und Beschaffung und gewährleistet so zuverlässige Produkte, eine schnelle Lieferung vor Ort, sichere Zahlungsabwicklung und einen reaktionsschnellen Kundensupport.

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