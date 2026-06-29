🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Buyglobal startet den Sommer-Sale 2026, um hochwertigen Lebensstil zugänglicher zu machen

    BERLIN, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Buyglobal, der auf Produkte für Haus, Büro, Outdoor und Lifestyle spezialisierte Online-Händler, gab den Start seines Sommer-Sonderverkaufs 2026 für den deutschen Markt bekannt. Im Rahmen der vom 23. Juni bis zum 12. Juli laufenden Aktion erhalten Kunden 6 % Rabatt auf das gesamte Sortiment sowie einen zusätzlichen Rabatt von 10 %, wenn sie zwei beliebige Artikel kaufen.

    Maßgeschneiderte Lösungen für modernes Wohnen

    Das Angebot umfasst eine breite Palette an Produktkategorien, darunter Möbel für den gesamten Wohnbereich, Gartengeräte, Fitnessgeräte, Haushaltsgeräte, Tierbedarf und Mobilitätsprodukte, die den Verbrauchern dabei helfen sollen, ihre Wohnräume und ihren Lebensstil zu einem außergewöhnlich günstigen Preis aufzuwerten.

    • Für das Wohnzimmer eignet sich das LMF07-Ecksofa , das als gemütliche Couch dient und sich mühelos in ein Gästebett verwandeln lässt. Der versteckte Stauraum unter der Chaiselongue spart wertvollen Platz, während die weiche Kordelpolsterung und der Holzrahmen für eine lange Lebensdauer sorgen.
    • Im Schlafzimmer ist die BT01 Taschenfederkernmatratze ein 26 cm hohes orthopädisches Hybridbett, das einen geräuscharmen 7-Zonen-Federkern mit kühlendem Gelschaum kombiniert, um eine gezielte Unterstützung der Wirbelsäule und Bewegungsisolierung zu gewährleisten. Es verfügt über verstärkte Kanten und zertifizierte, umweltfreundliche Materialien und wird kompakt in einem Karton geliefert, sodass es sich mühelos aufbauen lässt.
    • Für das Homeoffice bietet der LP01-Bürostuhl umklappbare Armlehnen im Bereich von 90° bis 180°, wodurch sich die nutzbare Sitzbreite auf 98 cm vergrößert und ein nahtloser Wechsel zwischen Konzentration und Entspannung ermöglicht wird.
    • In der Küche: Die AF02 8-in-1-Heißluftfritteuse (5,5 l Fassungsvermögen) nutzt ein LED-Touchdisplay und intelligente Heißlufttechnologie, um knusprige Gerichte mit bis zu 85 % weniger Öl zuzubereiten.
    • Für Fitnessbegeisterte: Das JT52 Walking Pad ist ein extrem leises, platzsparendes Laufband für zu Hause, das einen leistungsstarken Motor, eine 3-stufige Steigung und eine gelenkschonende Dämpfung vereint, damit Sie doppelt so viele Kalorien verbrennen können, ohne Ihre Nachbarn zu stören.

    Der Sommer ist die Hochsaison für den privaten Konsum – von Erfrischungen für zu Hause über das Leben im Freien bis hin zum Fitnesstraining zu Hause: Die Nachfrage der Verbraucher nach Lebensqualität ist in dieser Zeit besonders ausgeprägt. Mit dieser Sommeraktion möchte Buyglobal mehr Familien dabei helfen, ihre Wohnräume und ihren Lebensstil durch erhebliche Einsparungen und eine sorgfältig zusammengestellte Produktauswahl aufzuwerten und so allen Menschen ein hochwertiges Leben zu ermöglichen.

    Über Buyglobal

    Buyglobal entstand aus einer einfachen Idee heraus – Ein gemütliches Zuhause zu schaffen, sollte nicht kompliziert sein. Mit einem Team von über 700 Fachleuten verfügt Buyglobal über fundiertes Know-how in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Logistik und Beschaffung und gewährleistet so zuverlässige Produkte, eine schnelle Lieferung vor Ort, sichere Zahlungsabwicklung und einen reaktionsschnellen Kundensupport.

    Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.buyglobal.com/ 
    Facebook: https://www.facebook.com/buyglobal.de/ 
    Instagram: https://www.instagram.com/buyglobal_de/ 
    YouTube: https://www.youtube.com/@buyglobal.official

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/buyglobal-startet-den-sommer-sale-2026-um-hochwertigen-lebensstil-zuganglicher-zu-machen-302812935.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Buyglobal startet den Sommer-Sale 2026, um hochwertigen Lebensstil zugänglicher zu machen BERLIN, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ - Buyglobal, der auf Produkte für Haus, Büro, Outdoor und Lifestyle spezialisierte Online-Händler, gab den Start seines Sommer-Sonderverkaufs 2026 für den deutschen Markt bekannt. Im Rahmen der vom 23. Juni bis zum …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     