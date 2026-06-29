WARBURG RESEARCH stuft Alzchem auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem nach starken Lauf von 185 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bisherige Kursziel wurde erreicht, doch Analyst Christian Cohrs sieht noch Luft nach oben. Das überlegene Wachstumsprofil des Spezialchemieunternehmens rechtfertige eher einen Aufschlag als einen Abschlag, schrieb er am Montag. Auch Übernahmespekulationen könnten die Aktie weiterhin stützen. Er ist allerdings skeptisch, ob es tatsächlich zu einem Angebot kommt./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 172,1EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 208

Kursziel alt: 185

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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