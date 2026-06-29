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    WARBURG RESEARCH stuft Alzchem auf 'Buy'

    WARBURG RESEARCH stuft Alzchem auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem nach starken Lauf von 185 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bisherige Kursziel wurde erreicht, doch Analyst Christian Cohrs sieht noch Luft nach oben. Das überlegene Wachstumsprofil des Spezialchemieunternehmens rechtfertige eher einen Aufschlag als einen Abschlag, schrieb er am Montag. Auch Übernahmespekulationen könnten die Aktie weiterhin stützen. Er ist allerdings skeptisch, ob es tatsächlich zu einem Angebot kommt./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 172,1EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Christian Cohrs
    Analysiertes Unternehmen: Alzchem
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 208
    Kursziel alt: 185
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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