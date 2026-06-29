Starkes Studiensignal
Positive Wende für AbbVie: Neues Blockbuster-Medikament vor Zulassung
AbbVie hat eine wichtige Empfehlung der europäischen Arzneimittelbehörde erhalten. Damit rückt eine neue Therapie gegen schweren Haarausfall näher.
- CHMP empfiehlt Upadacitinib für schwere Alopecia areata
- Phase-3 Daten: ≥80% Kopfhaarabdeckung nach 24 Wochen
- EU-Zulassung könnte AbbVies Einsatzgebiet erweitern
- Report: SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Der Pharmakonzern AbbVie hat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Erweiterung seines Europa-Geschäfts erreicht. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur (CHMP) hat eine positive Stellungnahme für Upadacitinib, vermarktet als Rinvoq, zur Behandlung von Erwachsenen und Jugendlichen mit schwerer Alopecia areata abgegeben. Die endgültige Entscheidung der Europäischen Kommission wird in den kommenden Monaten erwartet.
Alopecia areata ist eine Autoimmunerkrankung, die zu teilweisem oder vollständigem Haarverlust führen kann. Betroffen sein können neben der Kopfhaut auch Augenbrauen, Wimpern und andere Körperregionen.
Klinische Daten überzeugen
Die Empfehlung stützt sich auf Ergebnisse des laufenden Phase-3-Programms UP-AA. In den beiden randomisierten und placebokontrollierten Studien erreichten sowohl die tägliche Dosis von 15 Milligramm als auch die Dosis von 30 Milligramm die primären Studienziele.
Nach 24 Wochen erzielten deutlich mehr Patienten eine Kopfhaarabdeckung von mindestens 80 Prozent als unter Placebo. Auch wichtige sekundäre Ziele wurden erreicht. Dazu gehörte unter anderem das vollständige Nachwachsen der Kopfhaare.
An den Studien nahmen insgesamt 1.399 Patienten im Alter von 12 bis 64 Jahren an 248 Standorten weltweit teil. Als Quelle nennt AbbVie das klinische Entwicklungsprogramm UP-AA sowie die Datenbank ClinicalTrials.gov.
AbbVie sieht ungedeckten Behandlungsbedarf
Roopal Thakkar, Forschungs- und Entwicklungschef von AbbVie, betonte die Bedeutung der Erkrankung für Betroffene. "Alopecia areata ist eine unvorhersehbare Autoimmunerkrankung, deren Belastung für die Patienten nicht ausreichend anerkannt wird", sagte er.
Mit Blick auf die aktuelle Empfehlung ergänzte Thakkar: "Die positive Stellungnahme des CHMP zu Upadacitinib ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, Patienten mit schwerer Alopecia areata eine neue Behandlungsmöglichkeit anzubieten."
Potenzial für weiteres Wachstum
Rinvoq ist in der Europäischen Union bereits für mehrere entzündliche Erkrankungen zugelassen. Dazu zählen unter anderem atopische Dermatitis, rheumatoide Arthritis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa sowie verschiedene Formen der Spondyloarthritis.
Für die Behandlung von Alopecia areata besitzt das Medikament in der Europäischen Union bislang jedoch keine Zulassung. Sollte die Europäische Kommission der Empfehlung folgen, könnte AbbVie sein Einsatzgebiet um einen weiteren Markt mit erheblichem medizinischem Bedarf erweitern.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die AbbVie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 222,4EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 10:21 Uhr) gehandelt.