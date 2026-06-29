Positive Wende für AbbVie: Neues Blockbuster-Medikament vor Zulassung

Alopecia areata ist eine Autoimmunerkrankung, die zu teilweisem oder vollständigem Haarverlust führen kann. Betroffen sein können neben der Kopfhaut auch Augenbrauen, Wimpern und andere Körperregionen.

Der Pharmakonzern AbbVie hat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Erweiterung seines Europa-Geschäfts erreicht. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur (CHMP) hat eine positive Stellungnahme für Upadacitinib, vermarktet als Rinvoq, zur Behandlung von Erwachsenen und Jugendlichen mit schwerer Alopecia areata abgegeben. Die endgültige Entscheidung der Europäischen Kommission wird in den kommenden Monaten erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Klinische Daten überzeugen

Die Empfehlung stützt sich auf Ergebnisse des laufenden Phase-3-Programms UP-AA. In den beiden randomisierten und placebokontrollierten Studien erreichten sowohl die tägliche Dosis von 15 Milligramm als auch die Dosis von 30 Milligramm die primären Studienziele.

Nach 24 Wochen erzielten deutlich mehr Patienten eine Kopfhaarabdeckung von mindestens 80 Prozent als unter Placebo. Auch wichtige sekundäre Ziele wurden erreicht. Dazu gehörte unter anderem das vollständige Nachwachsen der Kopfhaare.

An den Studien nahmen insgesamt 1.399 Patienten im Alter von 12 bis 64 Jahren an 248 Standorten weltweit teil. Als Quelle nennt AbbVie das klinische Entwicklungsprogramm UP-AA sowie die Datenbank ClinicalTrials.gov.

AbbVie sieht ungedeckten Behandlungsbedarf

Roopal Thakkar, Forschungs- und Entwicklungschef von AbbVie, betonte die Bedeutung der Erkrankung für Betroffene. "Alopecia areata ist eine unvorhersehbare Autoimmunerkrankung, deren Belastung für die Patienten nicht ausreichend anerkannt wird", sagte er.

Mit Blick auf die aktuelle Empfehlung ergänzte Thakkar: "Die positive Stellungnahme des CHMP zu Upadacitinib ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, Patienten mit schwerer Alopecia areata eine neue Behandlungsmöglichkeit anzubieten."

Potenzial für weiteres Wachstum

Rinvoq ist in der Europäischen Union bereits für mehrere entzündliche Erkrankungen zugelassen. Dazu zählen unter anderem atopische Dermatitis, rheumatoide Arthritis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa sowie verschiedene Formen der Spondyloarthritis.

Für die Behandlung von Alopecia areata besitzt das Medikament in der Europäischen Union bislang jedoch keine Zulassung. Sollte die Europäische Kommission der Empfehlung folgen, könnte AbbVie sein Einsatzgebiet um einen weiteren Markt mit erheblichem medizinischem Bedarf erweitern.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die AbbVie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 222,4EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 10:21 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 233,73 $ , was einem Rückgang von -7,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!