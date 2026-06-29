Was ist mächtiger: die Marktmanipulation durch Donald Trump - oder die immer zahlreicheren Anzeichen für das Platzen der KI-Blase? Trump lässt mit Absicht erst nach Börsenschluss am Freitag den Iran bombardieren, damit drohten alle Verhandlungen abrupt zu stoppen und der Ölpreis nach oben zu schießen. Aber dann, wieder zufällig kurz vor Öffnung der asiatischen Märkte, die Axios-Meldung, wonach es ein Treffen am Dienstag in Doha geben werde. Sicher alles reinster Zufall, ohne jeden Bezug zu Ölpreis und Aktienmärkten. Aber reicht das, um die platzende KI-Blase am Leben zu halten? Denn nun warnt auch die Zentralbank der Zentralbanken vor der KI-Überinvestition und der damit verbundenen akuten Gefahr des Platzens der Blase..

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Das Video "Trump-Marktmanipulation gegen platzende KI-Blase - was ist stärker?" sehen Sie hier..