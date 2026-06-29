Börsenstart Europa - 29.06. - TecDAX stark +1,44 %

Der MDAX steht bei 31.719,37 PKT und gewinnt bisher +0,56 %. Top-Werte: TKMS +3,18 %, ThyssenKrupp +2,87 %, IONOS Group +2,42 % Flop-Werte: Porsche Holding SE -2,09 %, Schaeffler -1,82 %, Porsche AG -0,91 %

Der DAX bewegt sich bei 24.745,93 PKT und steigt um +0,42 %. Top-Werte: Infineon Technologies +3,45 %, RWE +2,87 %, Zalando +2,21 % Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -1,57 %, Commerzbank -0,87 %, BMW -0,87 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.901,03 PKT und gewinnt bisher +1,44 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +4,79 %, Infineon Technologies +3,45 %, TeamViewer +3,03 %

Flop-Werte: freenet -0,80 %, Deutsche Telekom -0,53 %, Kontron +0,13 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Rheinmetall-Aktie im Wert von 50 Euro!



Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:39) bei 6.230,91 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +3,45 %, Prosus Registered (N) +3,32 %, Rheinmetall +2,00 %

Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -1,57 %, Vinci -1,54 %, Iberdrola -1,48 %

Der ATX bewegt sich bei 6.397,81 PKT und fällt um -0,05 %.

Top-Werte: OMV +1,36 %, Erste Group Bank +0,56 %, Verbund Akt.(A) +0,54 %

Flop-Werte: Lenzing -2,31 %, DO & CO -1,11 %, Wienerberger -0,93 %

Der SMI bewegt sich bei 14.169,68 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: Lonza Group +1,21 %, Nestle +0,89 %, Logitech International +0,70 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,68 %, Amrize -0,73 %, Sika -0,26 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.366,38 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +3,45 %, Thales +1,57 %, ArcelorMittal +1,24 %

Flop-Werte: Eiffage -1,99 %, Bouygues -1,73 %, Vinci -1,54 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.161,03 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: Securitas Shs(B) +3,06 %, Alfa Laval +1,41 %, Getinge (B) +1,38 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -0,96 %, Essity Registered (B) -0,88 %, Telia Company -0,70 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.100,00 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +3,07 %, Piraeus Port Authority +2,53 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,14 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,56 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,90 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,57 %