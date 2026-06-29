WARBURG RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Auf einer Roadshow sei die Anlagestory des Chipunternehmens bestätigt worden, schrieb Malte Schaumann am Montag. Megatrends im Automobilsektor blieben der wichtigste Treiber für das Umsatzwachstum. Ein überdurchschnittliches Abschneiden im Vergleich zum Wettbewerb spiegele außerdem Marktanteilsgewinne wider. Elmos sei weiterhin gut positioniert, um das für 2030 gesteckte Umsatzziel von einer Milliarde Euro zu überschreiten ? womöglich sogar ein Jahr früher als geplant./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 180,6EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
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