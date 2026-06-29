Deutsche Obstbauern erwarten beste Kirschenernte seit Jahren

WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutschlands Obstbauern stehen voraussichtlich vor einer der besten Kirschenernten seit Jahren. Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamts dürfte die Erntemenge für Süß- und Sauerkirschen dieses Jahr bei rund 51.100 Tonnen liegen. Damit werde die Kirschenernte wohl um 8,5 Prozent höher ausfallen als im schon ertragreichen Vorjahr (47.100 Tonnen) und 13,5 Prozent über dem zehnjährigen Durchschnitt von 45.200 Tonnen liegen.

Besonders stark dürfte laut der Statistiker die Süßkirschenernte werden. Sie dürfte mit rund 40.300 Tonnen den Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre um gut ein Fünftel (20,5 Prozent) übertreffen. Gemessen am starken Vorjahr wird ein Plus von gut acht Prozent erwartet.