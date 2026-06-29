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    WDH/Kreise

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    British American Tobacco will 9.000 Stellen streichen

    Für Sie zusammengefasst
    • BAT plant weltweit 20% der Stellen zu streichen
    • Bis Ende des Jahres will BAT 5.500 Stellen streichen
    • Bis 2028 Kostensenkung von 600 Mio Pfund jährlich
    WDH/Kreise - British American Tobacco will 9.000 Stellen streichen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Umrechnung in Euro im 2. Absatz hinzugefügt)

    LONDON (dpa-AFX) - Der Zigarettenkonzern British American Tobacco (BAT) will Kreisen zufolge im Rahmen eines Konzernumbaus Arbeitsplätze abbauen und damit seine Kosten deutlich senken. Dabei plane das Unternehmen, seine weltweit 47.000 Stellen etwa um ein Fünftel zu reduzieren, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg und verweist dabei auf eine interne Mitteilung des Konzerns. Bis Ende dieses Jahres wolle der Hersteller von Dunhill-Zigaretten rund 5.500 Stellen streichen und weitere 3.500 auslagern. Diese Zahlen beinhalteten nicht das US-Geschäft, das über die Tochtergesellschaft Reynolds American Inc. betrieben wird. Die Aktie verlor im frühen Handel um rund 1,7 Prozent.

    Bis Ende 2028 strebe das Unternehmen jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 600 Millionen Pfund (rund 695 Mio Euro) an, hieß es weiter. British American Tobacco hat in vielen seiner Märkte mit einer sinkenden Nachfrage nach traditionellen Zigaretten zu kämpfen und muss gleichzeitig in Nikotinalternativen investieren. Wie ihr Konkurrent Philip Morris International Inc. wollen die Briten mehr als die Hälfte ihrer Erlöse mit alternativen Nikotinprodukten wie Vuse-E-Zigaretten und Velo-Nikotinbeuteln erzielen./mne/stk/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 54,26 auf Tradegate (29. Juni 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um +9,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von British American Tobacco bezifferte sich zuletzt auf 116,63 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,70GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 54,00GBP was eine Bandbreite von -33,16 %/+0,26 % bedeutet.





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