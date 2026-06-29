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    Samara Asset Group: Aktienrückkauf – Bekanntmachung Art.5(1b)&3 EU596/2014

    Samara Asset Group setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort und meldet erneut Zukäufe eigener Anteile. Die aktuellen Transaktionen der letzten Juniwoche im Überblick.

    Samara Asset Group: Aktienrückkauf – Bekanntmachung Art.5(1b)&3 EU596/2014
    Foto: adobe.stock.com
    • Samara Asset Group plc – Bekanntmachung eines Aktienrückkaufs (Bekanntmachung nach Art. 5 Abs.1 b) und Abs.3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014; 41. Zwischenmeldung)
    • Im Zeitraum 22. Juni 2026 bis einschließlich 26. Juni 2026 wurden insgesamt 725 eigene Aktien erworben
    • Tägliche Aufschlüsselung der Rückkäufe (Anzahl / Durchschnittskurs / Volumen): 22.06.26: 51 St. / €2,24 / €114,21; 23.06.26: 199 St. / €2,20 / €438,75; 24.06.26: 300 St. / €2,18 / €654,60; 25.06.26: 300 St. / €2,10 / €630,75; 26.06.26: 130 St. / €1,98 / €256,75
    • Insgesamt wurden im Rahmen des laufenden Rückkaufprogramms vom 18. September 2025 bis einschließlich 26. Juni 2026 bereits 490.430 Aktien erworben
    • Der Rückkauf wurde ausschließlich über die Börse durch die Baader Bank AG durchgeführt
    • Mitteilung veröffentlicht am 29. Juni 2026; detaillierte Transaktionsinformationen sind auf https://www.samara-ag.com verfügbar

    Der Kurs von Samara Asset Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9375EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,26 % im Plus.


    Samara Asset Group

    +4,02 %
    -14,16 %
    -15,65 %
    -17,09 %
    -8,49 %
    -33,10 %
    -73,61 %
    +29,33 %
    ISIN:MT0001770107WKN:A2JDEW
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