Amazon-Aktie: Beschleunigter Aufwärtstrend trifft auf kritische 200-Dollar-Zone

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 202,95 US-Dollar (26.06.2026) und damit klar über dem Drei-Jahres-Tief, aber spürbar unter dem Rekordstand von 235,25 US-Dollar. Bezogen auf die Spanne zwischen Tief und Hoch notiert die Aktie rund drei Viertel über dem Tief und damit im oberen Drittel des Drei-Jahres-Korridors. Nach dem Hoch Ende Mai setzte eine Korrektur ein, die den Kurs zeitweise in den Bereich um 200 US-Dollar zurückführte. Aus charttechnischer Sicht handelt es sich bislang um eine normale Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends, bei der Gewinne abgebaut werden, ohne dass der langfristige Trend bislang gebrochen wäre.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Amazon-Aktie einen klaren Aufwärtstrend. Vom Tiefpunkt bei 113,54 US-Dollar Ende Oktober 2023 arbeitete sich der Kurs in mehreren Wellen nach oben und erreichte Ende Mai 2026 ein Drei-Jahres-Hoch bei 235,25 US-Dollar. Zwischenzeitliche Korrekturen – etwa im Sommer 2024 und im Frühjahr 2025 – blieben im größeren Bild jeweils über den vorherigen Tiefs, was den intakten mittelfristigen Aufwärtstrend unterstreicht. Besonders auffällig ist die Trendbeschleunigung ab Frühjahr 2026, als die Notierung nach einer Konsolidierungsphase im Bereich um 180 US-Dollar dynamisch in Richtung der Region über 220 US-Dollar ausbrach und schließlich das aktuelle Hoch markierte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Leichte Schwäche unter dem langfristigen Durchschnitt

Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kurshistorie aktuell im Bereich um etwa 210 US-Dollar. Damit notiert die Amazon-Aktie mit 202,95 US-Dollar rund 3 bis 4 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Diese Konstellation signalisiert eine kurzfristige Schwächephase innerhalb eines zuvor starken Aufwärtstrends. Solange sich der Kurs in der Nähe der 200-Tage-Linie bewegt und diese nicht deutlich nach unten dreht, bleibt das langfristige Bild jedoch konstruktiv. Ein nachhaltiger Wiederanstieg über die 200-Tage-Linie würde als Bestätigung dienen, dass die jüngste Korrektur eher eine Verschnaufpause als ein Trendwechsel ist.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidungszone um 200 und 220 US-Dollar

Auf der Unterseite hat sich im Chart eine breite Unterstützungszone im Bereich von 185 bis 190 US-Dollar herausgebildet, die in den vergangenen Monaten mehrfach erfolgreich getestet wurde. Hinzu kommt die psychologisch wichtige Marke von 200 US-Dollar, die aktuell als kurzfristige Drehscheibe fungiert: Ein Halten dieses Niveaus würde die Chance auf eine erneute Aufwärtsbewegung erhöhen. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von 220 bis 225 US-Dollar auf einen markanten Widerstand, an dem der Kurs bereits mehrfach ins Stocken geraten ist. Erst ein Ausbruch darüber würde den Weg zurück in Richtung des Hochs bei 235,25 US-Dollar freimachen, das als übergeordneter Widerstand und potenzielles Kursziel im intakten Aufwärtstrend gilt.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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