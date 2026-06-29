Nordex erhält weiteren Auftrag über 325 Megawatt aus den USA

Zuletzt zog das Papier um rund 0,6 Prozent an. Damit verteuerte sich die Aktie seit dem Jahreswechsel um mehr als die Hälfte. Zuletzt kostete eine Nordex-Aktie 44,34 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat einen weiteren Großauftrag erhalten. Es sei eine Order mit einer Gesamtleistung von 325 Megawatt aus den USA eingegangen, teilte der Windbauer aus Hamburg am Montag mit. Geliefert werden sollen 55 Turbinen des Typs N163/5.X. Der Name des Kunden und des Projekts wurden nicht mitgeteilt. Die Aktie legte im frühen Handel zu, nachdem sie zwischenzeitlich ins Minus gerutscht war.

(Korrigiert wurde im 3. Absatz, 3. Satz: knapp 1,87 Gigawatt statt 1,5 Gigawatt.)

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit den Aufträgen aus den USA beschleunigt sich die gute Auftragslage im laufenden Quartal bei den Hamburgern. Seit Anfang April hat Nordex Auftragseingänge von rund 1,6 Gigawatt vermeldet. Zum Vergleich: Im ersten Quartal hatte Nordex Aufträge über knapp 1,87 Gigawatt erhalten. Die stärksten Märkte von Nordex sind Deutschland, Schweden und die Türkei.

In den USA herrscht seit dem Amtsantritt von Donald Trump viel Unsicherheit über die längerfristige Nutzung von Windkraft. Der US-Präsident ist bekanntermaßen kein Fan von Erneuerbarer Energie. Zugleich haben die USA aber einen stark steigenden Strombedarf, nicht zuletzt durch den Bau vieler Rechenzentren und Nordex investierte auch in den Ausbau der Produktion in den USA./mne/stk/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 44,46 auf Tradegate (29. Juni 2026, 10:33 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -7,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,74 %. Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 10,46 Mrd.. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -21,10 %/+33,00 % bedeutet.



