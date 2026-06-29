ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Alzchem auf 208 Euro - 'Buy'
- Warburg hebt Alzchem Kursziel auf 208 Euro
- Einstufung bleibt Buy trotz starkem Kurslauf
- Cohrs sieht noch Luft nach oben und Übernahmen
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem nach starken Lauf von 185 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bisherige Kursziel wurde erreicht, doch Analyst Christian Cohrs sieht noch Luft nach oben. Das überlegene Wachstumsprofil des Spezialchemieunternehmens rechtfertige eher einen Aufschlag als einen Abschlag, schrieb er am Montag. Auch Übernahmespekulationen könnten die Aktie weiterhin stützen. Er ist allerdings skeptisch, ob es tatsächlich zu einem Angebot kommt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie
Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 172,8 auf Tradegate (29. Juni 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -8,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,75 Mrd..
Alzchem Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 256,00EUR was eine Bandbreite von +7,50 %/+48,75 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 208 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alzchem Group - A2YNT3 - DE000A2YNT30
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alzchem Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der heutige Kurshüpfer dürfte auf eine Analyse der "Deutsche Bank Research" zurückzuführen sein.
Hallo!