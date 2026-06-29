Warburg Research hebt Ziel für Alzchem auf 208 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 172,8 auf Tradegate (29. Juni 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -8,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,75 Mrd..

Alzchem Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 256,00EUR was eine Bandbreite von +7,50 %/+48,75 % bedeutet.