DZ BANK stuft Renk auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Renk im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" von 65 auf 64 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Renk habe mit seinem Konzept für autonome Kettenfahrzeuge (UGV) und einem speziellen Radpanzer-Getriebe gepunktet, schrieb Holger Schmidt am Montag. Renk erwarte, dass Kampf- und Schu?tzenpanzer im Verbund mit Drohnen und weiteren Effektoren auch weiterhin relevant bleiben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:51 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:51 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 42,59EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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