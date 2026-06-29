DZ BANK stuft Renk auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Renk im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" von 65 auf 64 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Renk habe mit seinem Konzept für autonome Kettenfahrzeuge (UGV) und einem speziellen Radpanzer-Getriebe gepunktet, schrieb Holger Schmidt am Montag. Renk erwarte, dass Kampf- und Schu?tzenpanzer im Verbund mit Drohnen und weiteren Effektoren auch weiterhin relevant bleiben./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:44 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:51 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 42,59EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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