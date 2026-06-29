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    Rote Jahreshälfte

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    Bitcoin steuert auf das zweite Verlustquartal in Folge zu

    Bitcoin bleibt unter 60.000 US-Dollar, während ETF-Abflüsse von 6,5 Milliarden US-Dollar in zwei Monaten das schwächste Halbjahr seit 2022 für Bitcoin besiegeln.

    Für Sie zusammengefasst
    Rote Jahreshälfte - Bitcoin steuert auf das zweite Verlustquartal in Folge zu
    Foto: Dall-E

    Bitcoin notiert am Montagvormittag bei 59.863 US-Dollar und damit zwar nahezu unverändert innerhalb der vergangenen 24 Stunden, auf Wochensicht jedoch mehr als 6,5 Prozent im Minus. Bitcoin bleibt damit unter der psychologisch wichtigen Marke von 60.000 US-Dollar und steuert auf ein schwaches erstes Halbjahr zu.

    Sollte sich das aktuelle Kursniveau bis zum Quartalsende halten, würde Bitcoin das zweite Quartal 2026 mit einem Minus von rund 12 Prozent abschließen, nachdem bereits das erste Quartal einen Rückgang von etwa 22 Prozent verzeichnet hatte.

    Bitcoin so schwach wie seit 2022 nicht mehr

    In der Vergangenheit galt insbesondere das zweite Quartal häufig als eine der stärksten Phasen des Jahres für Bitcoin. Laut Daten von CoinGlass erzielte die Kryptowährung seit 2013 im zweiten Quartal durchschnittlich einen Kursgewinn von rund 27 Prozent.

    Ein negativer Jahresauftakt mit zwei roten Quartalen in Folge kam in der Geschichte von Bitcoin bislang lediglich zweimal vor. Das letzte Mal war es 2022 der Fall.

    Auch Ethereum steuert auf ein enttäuschendes Halbjahr zu. Nach einem Minus von rund 29 Prozent im ersten Quartal dürfte die zweitgrößte Kryptowährung das zweite Quartal mit einem weiteren Rückgang von etwa 25 Prozent abschließen.

     

    6,5 Millarde US-Dollar Rekordabflüsse bei Spot-Bitcoin-ETFs

    Besonders belastend entwickeln sich weiterhin die Kapitalabflüsse aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs.

    Allein im Juni zogen Investoren nach aktuellen Daten rund 4,06 Milliarden US-Dollar aus den börsengehandelten Bitcoin-Fonds ab. Damit steuern die ETFs auf den höchsten monatlichen Mittelabfluss seit ihrer Einführung Anfang 2024 zu. Der bisherige Negativrekord von 3,56 Milliarden US-Dollar aus dem Februar 2025 wurde damit bereits übertroffen.

    Auch die vergangene Woche fiel äußerst schwach aus. Mit Nettoabflüssen von rund 1,79 Milliarden US-Dollar verzeichneten die Fonds den zweithöchsten wöchentlichen Kapitalabzug ihrer Geschichte.

    Bereits im Mai hatten Anleger rund 2,43 Milliarden US-Dollar aus den Spot-Bitcoin-ETFs abgezogen. Zusammengenommen summieren sich die Nettoabflüsse der vergangenen beiden Monate damit auf knapp 6,5 Milliarden US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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    Rote Jahreshälfte Bitcoin steuert auf das zweite Verlustquartal in Folge zu Bitcoin bleibt unter 60.000 US-Dollar, während ETF-Abflüsse von 6,5 Milliarden US-Dollar in zwei Monaten das schwächste Halbjahr seit 2022 für Bitcoin besiegeln.
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