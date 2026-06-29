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    Internet-Holding Prosus steigert operative Ergebnis deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Bereinigtes EBITDA mehr als verdoppelt auf 1,1 Mrd
    • Umsatz steigt um zwölf Prozent auf 9,7 Mrd
    • Nettogewinn dank Tencent Beteiligung knapp 12 Mrd
    Internet-Holding Prosus steigert operative Ergebnis deutlich
    Foto: adobe.stock.com

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im vergangenen Geschäftsjahr dank guter Geschäfte in allen drei E-Commerce-Bereichen des Konzerns operativ deutlich mehr verdient. Zudem steuert der chinesische Internetkonzern Tencent , nach wie vor die wichtigste Beteiligung des Konzerns, weiter Milliardengewinne zum Ergebnis der Niederländer bei. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe sich in den zwölf Monaten bis Ende März auf 1,1 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Der Umsatz legte um zwölf Prozent auf 9,7 Milliarden Euro zu. Prosus schnitt damit besser als erwartet ab. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie legte in den ersten Handelsminuten zu.

    Unter dem Strich verdiente der Konzern dank der 23-prozentigen Beteiligung an Tencent knapp zwölf Milliarden Euro - dies war allerdings etwas weniger als noch im Jahr davor. Damals hatte Prosus noch mehr Geld aus dem Verkauf von Tencent-Aktien eingenommen. Die Niederländer wollen die Abhängigkeit von Tencent verringern und haben daher in den vergangenen Jahren ihren Anteil an dem chinesischen Konzern von einst rund 30 Prozent Schritt für Schritt reduziert. Das Geld steckt Prosus unter anderem in den Ausbau seiner E-Commerce-Geschäfte.

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    So hatte Prosus unter anderem den Delivery-Hero-Konkurrenten Just Eat Takeaway (Lieferando) für rund vier Milliarden Euro übernommen. Das Prosus-Management will so auch die Abhängigkeit der eigenen Aktien von der Entwicklung des Tencent-Papiers verringern. Noch ist der Anteil an Tencent die mit Abstand wichtigste Beteiligung. In den vergangenen Jahren entwickelten sich die beiden Anteile nahezu im Gleichklang. Der Börsenwert von Tencent ist in den vergangenen zwölf Monaten um fast ein Fünftel auf umgerechnet rund 430 Milliarden Euro gefallen.

    Der Kurs von Prosus sackte im gleichen Zeitraum um ebenfalls fast ein Fünftel ab. Prosus ist an der Börse derzeit rund 85 Milliarden Euro wert und damit weniger als das Tencent-Aktienpaket, das die Niederländer nach wie vor halten. Dieses ist aktuell rund 100 Milliarden Euro wert. Nach der Zahlenvorlage legten die Prosus-Anteile um rund drei Prozent zu. Das Papier von Tencent hatte allerdings zuvor in Hongkong ebenfalls zugelegt./zb/mne/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Prosus Registered (N) Aktie

    Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 6.216 auf Ariva Indikation (29. Juni 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Prosus Registered (N) Aktie um +4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Prosus Registered (N) bezifferte sich zuletzt auf 84,92 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 81,00EUR was eine Bandbreite von -4,45 %/+109,17 % bedeutet.





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