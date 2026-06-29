Warburg Research hebt Ziel für Nagarro auf 81 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +81,59 % und einem Kurs von 77,25 auf Tradegate (29. Juni 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +120,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,06 Mrd..

Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -10,45 %/+16,81 % bedeutet.