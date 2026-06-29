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    ANALYSE-FLASH

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    Warburg Research hebt Ziel für Nagarro auf 81 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research hebt Nagarro Ziel auf 81 Euro
    • Analyst rät Persistent Systems Aktien anzudienen
    • Angebot von 81 Euro als fair nach Schwächephase
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research hebt Ziel für Nagarro auf 81 Euro - 'Buy'
    Foto: adobe.stock.com

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach einem Übernahmeangebot an die Offerte angepasst. Das Kursziel für die mit "Buy" bewerteten Aktien erhöhte Yannik Siering von 80 auf 81 Euro. Der Experte rät in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung dazu, Persistent Systems die Aktien anzudienen. Das Angebot von 81 Euro sei fair nach einer längeren Schwächephase der Aktien. Ein höheres Gebot eines anderen Bieters sei unwahrscheinlich wegen der schon von den Indern gesicherten Anteile./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Nagarro

    +81,12 %
    +120,63 %
    +95,78 %
    +80,11 %
    +32,86 %
    +3,26 %
    -23,43 %
    +285,25 %
    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +81,59 % und einem Kurs von 77,25 auf Tradegate (29. Juni 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +120,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,06 Mrd..

    Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -10,45 %/+16,81 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 81 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 81,00, was eine Steigerung von +5,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Nagarro - A3H220 - DE000A3H2200

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Übernahmeangebot von Persistent über 81 € pro Aktie mit geplantem Delisting, die Zustimmung von Vorstand und Großaktionär, die noch ausstehende BaFin-Freigabe, die morgige Hauptversammlung und mögliche Dividendenentscheidung, die hohe Shortquote (~5,4%) mit Short‑Squeeze-Spekulationen, Bewertungen im Vergleich zu indischen Peer und Kursziele wie ~90 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nagarro eingestellt.

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    ANALYSE-FLASH Warburg Research hebt Ziel für Nagarro auf 81 Euro - 'Buy' Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach einem Übernahmeangebot an die Offerte angepasst. Das Kursziel für die mit "Buy" bewerteten Aktien erhöhte Yannik Siering von 80 auf 81 Euro. Der Experte rät in seiner am Montag …
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