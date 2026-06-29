ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Nagarro auf 81 Euro - 'Buy'
- Warburg Research hebt Nagarro Ziel auf 81 Euro
- Analyst rät Persistent Systems Aktien anzudienen
- Angebot von 81 Euro als fair nach Schwächephase
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach einem Übernahmeangebot an die Offerte angepasst. Das Kursziel für die mit "Buy" bewerteten Aktien erhöhte Yannik Siering von 80 auf 81 Euro. Der Experte rät in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung dazu, Persistent Systems die Aktien anzudienen. Das Angebot von 81 Euro sei fair nach einer längeren Schwächephase der Aktien. Ein höheres Gebot eines anderen Bieters sei unwahrscheinlich wegen der schon von den Indern gesicherten Anteile./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +81,59 % und einem Kurs von 77,25 auf Tradegate (29. Juni 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +120,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,06 Mrd..
Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -10,45 %/+16,81 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 81 Euro
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Community Beiträge zu Nagarro - A3H220 - DE000A3H2200
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NAGARRO ist das beste Beispiel wie ineffizent der Markt ist und das Shortseller auch nur spekulieren bzw. die Markttechnik nutzen !
Übler Insiderhandel am Freitag. Typisch für die deutsche Börsenkultur.
Ja, Persistent Systems ist in Indien börsennotiert, Marktkapitalisierung um die 8 Mrd. USD. Inhaltlich /operativ sicherlich sehr spannend der Zusammenschluss.