DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 55 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet bei dem niederländischen Chemiekonzern mit einem höheren Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) als der Markt, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Dies sei auf höhere Preise und Kosteneinsparungen zurückzuführen, die höhere Rohstoff-/Frachtkosten, negative Währungseffekte, Kosten im Zusammenhang mit Übernahmen und auch die Inflation der Fixkosten mehr als ausgeglichen haben dürften./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 60,00EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar