JEFFERIES stuft Nagarro auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro angesichts einer Übernahmeofferte auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Als Bieter für den IT-Dienstleister scheine Persistent "wie geschaffen zu sein", schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Inder schlössen mit dem Kauf eine Portfolio-Lücke in Europa. Der Experte sieht durch einen Zusammenschluss auch Synergien durch Cross-Selling gemeinsamer Produkte./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +80,77 % und einem Kurs von 76,90EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Nagarro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 69
Kursziel alt: 69
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Nagarro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 69
Kursziel alt: 69
Währung: EUR
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