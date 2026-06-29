🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Iraks Regierungschef

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weitere Schritte zu Korruption geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • Ministerpräsident fordert Rückgabe öffentlicher Gelder
    • Dutzende Festnahmen und Beschlagnahmung großer Werte
    • Ölsektor im Irak im Zentrum jahrzehntelanger Korruption
    Iraks Regierungschef - Weitere Schritte zu Korruption geplant
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BAGDAD (dpa-AFX) - Nach Dutzenden Festnahmen hochrangiger Politiker hat Iraks neuer Ministerpräsident Ali al-Saidi weitere Schritte im Kampf gegen Korruption versprochen. Wer öffentliche Gelder in seinem Besitz habe, müsse diese an die Behörden übergeben, sagte al-Saidi der Nachrichtenagentur INA zufolge. "Das Geld des Volkes muss seinen rechtmäßigen Besitzern wiedergegeben werden." Korrupte Beamte in seiner Regierung genössen "keinerlei Immunität", sagte er mit Blick auf weitere mögliche Festnahmen und sagte, die Einsätze der letzten Tage seien "nur die erste Phase".

    Im Irak wurden offiziellen Angaben zufolge nach einem Geständnis des früheren Vize-Ölministers Adnan al-Dschumaili in der Nacht zum Sonntag 47 Menschen festgenommen, darunter hohe Regierungsbeamte und Abgeordnete. Ermittler beschlagnahmten laut Berichten bisher Bargeld im Wert von umgerechnet 75 Millionen Euro zudem Dutzende Immobilien, Autos, Gold, Waffen und Munition. Einige Beobachter sprechen vom größten Fall dieser Art seit dem Sturz vom langjährigen Machthaber Saddam Hussein im Jahr 2003.

    Der Organisation Transparency International zufolge herrscht im Irak ein hohes Korruptionsniveau. Im aktuellen sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex landete der Irak im Vergleich von 182 Ländern auf Platz 136 - und somit weit hinten im internationalen Vergleich, was etwa Aufdeckung und Bekämpfung von Korruption angeht. Im Fokus steht vor allem der Ölsektor. Experten beschreiben ein seit Jahrzehnten bestehendes System für Korruption im Land, das von der politischen Elite aufgebaut und bis heute genutzt und geschützt wird./jot/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Iraks Regierungschef Weitere Schritte zu Korruption geplant Nach Dutzenden Festnahmen hochrangiger Politiker hat Iraks neuer Ministerpräsident Ali al-Saidi weitere Schritte im Kampf gegen Korruption versprochen. Wer öffentliche Gelder in seinem Besitz habe, müsse diese an die Behörden übergeben, sagte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     