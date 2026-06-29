Goldman hebt Ziel für DHL Group auf 54 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 52,10 auf Tradegate (29. Juni 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +2,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,19 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 62,69 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -15,74 %/+14,90 % bedeutet.