ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für DHL Group auf 54 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs hebt Kursziel für DHL auf 54 Euro
- Einstufung für DHL durch Goldman Sachs bleibt Neutral
- Patrick Creuset hebt Schätzungen fürs Expressgeschäft
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Patrick Creuset hob am Montag seine Schätzungen für das Express-Geschäft der Bonner weiter an. Für das zweite Quartal und auch das Gesamtjahr bleibt er mit seinen Prognosen für den Logistikkonzern über dem Konsens./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 52,10 auf Tradegate (29. Juni 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +2,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,19 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 62,69 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -15,74 %/+14,90 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 54 Euro
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Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).