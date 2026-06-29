BARCLAYS stuft ASML auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1900 auf 2000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International. Bei ASML setzt Coles auf weiter nach oben konkretisierte Jahresziele./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 1.585EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2000

Kursziel alt: 1900

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2000,00 € , was eine Steigerung von +26,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer