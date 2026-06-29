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    Dividende braucht Opfer

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    Tabakriese streicht 9.000 Stellen & Aufgaben für den KI-Kostencut

    BAT zieht die Kostenbremse brutal an: 5.500 Stellen weg, 3.500 Aufgaben raus. Bis 2028 sollen rund 696 Millionen Euro zusätzlich gespart werden.

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    Dividende braucht Opfer - Tabakriese streicht 9.000 Stellen & Aufgaben für den KI-Kostencut
    Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew

    British American Tobacco greift tief in die Struktur des Konzerns ein. Der Tabakriese will weltweit 5.500 Stellen abbauen und weitere 3.500 Aufgaben an strategische Partner verlagern. Damit sind rund 20 Prozent der globalen Belegschaft betroffen. Laut Bloomberg sollen die Maßnahmen bis Ende des Jahres umgesetzt werden; das US-Geschäft über Reynolds American ist davon nicht erfasst. Der Konzern begründet den Schritt mit seinem KI-gestützten Transformationsprogramm, das Abläufe vereinfachen und die Kostenbasis deutlich senken soll.

    Die Umstrukturierung ist Teil eines größeren Sparplans. BAT will bis 2028 zusätzliche jährliche Kosteneinsparungen von 600 Millionen Pfund erzielen, umgerechnet rund 696 Millionen Euro. Bereits zuvor hatte das Unternehmen jährliche Einsparungen von 500 Millionen Pfund, etwa 580 Millionen Euro, bis 2027 angepeilt. Die meisten Veränderungen seien inzwischen mit den Beschäftigten bestätigt, die verbleibenden Konsultationen würden nach den jeweiligen lokalen Vorgaben geführt. Vorstandschef Tadeu Marroco erklärte: "Diese Veränderungen betreffen viele unserer Kollegen, und wir legen großen Wert darauf, sie bei diesem Übergang mit Sorgfalt und Respekt zu unterstützen, während wir das Unternehmen für die Zukunft aufstellen."

    Hinter dem harten Einschnitt steht ein tiefgreifender Wandel im Tabakgeschäft. BAT kämpft in vielen Märkten mit rückläufiger Nachfrage nach klassischen Zigaretten und muss gleichzeitig stärker in rauchfreie Nikotinprodukte wie Vuse-E-Zigaretten und Velo-Nikotinbeutel investieren. Wie Konkurrent Philip Morris will auch BAT künftig mehr als die Hälfte seines Umsatzes mit solchen Alternativen erzielen. Der Umbau trifft daher nicht nur Verwaltung und Servicefunktionen, sondern auch die traditionelle Produktionsbasis. In Südafrika hatte BAT bereits die Schließung seines Werks in Heidelberg in der Provinz Gauteng angekündigt. Der Konzern begründete den Schritt vor allem mit dem hohen Anteil illegaler Produkte im dortigen Markt.

    Ein wichtiger Teil der Neuaufstellung ist die Auslagerung von Tätigkeiten. BAT arbeitet unter anderem mit Accenture zusammen, um Funktionen wie Servicezentren zu verlagern. Betroffen sind Stellen in Großbritannien, Singapur, Costa Rica, Mexiko, Polen, Rumänien und Malaysia. In Pakistan wurden Aufgaben an Systems Ltd. übertragen. Zugleich hatte der interimistische Finanzvorstand Javed Iqbal bereits im Februar angedeutet, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz und Datenanalyse auch Auswirkungen auf den Personalbestand haben werde.

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    An der Börse kam die Nachricht verhalten an. Die BAT-Aktie gab in London  um bis zu 2 Prozent nach, nachdem sie seit Jahresbeginn bis Freitag noch fast 13 Prozent gewonnen hatte. Für Anleger ist der Umbau damit zweischneidig: Die Einsparungen können die Profitabilität stützen, doch der Umfang des Stellenabbaus zeigt, wie stark BAT sein altes Geschäftsmodell unter Druck sieht. Der Konzern setzt auf KI, Partner und rauchfreie Produkte – und bezahlt diesen Kurswechsel mit einem massiven Einschnitt bei der Belegschaft.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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