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    BARCLAYS stuft NOKIA auf 'Underweight'

    BARCLAYS stuft NOKIA auf 'Underweight'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia von 8 auf 8,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International. Bei Nokia bleibt er aus Bewertungsgründen skeptisch für die Aktien./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 11,36EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Simon Coles
    Analysiertes Unternehmen: NOKIA
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 8,50
    Kursziel alt: 8
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,50, was einem Rückgang von -25,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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