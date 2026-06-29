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    Aktien Frankfurt

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    Schwache Autobranche bremst Dax - Kurs-Rally bei Nagarro

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stagniert bei 24.667, 25.000 weiter entfernt
    • Autowerte fallen stark, Volkswagen tief seit 2010
    • Persistent bietet 81 Euro je Nagarro, Kurs stieg stark
    Aktien Frankfurt - Schwache Autobranche bremst Dax - Kurs-Rally bei Nagarro
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neuerlichen Kursverluste in der deutschen Autobranche haben den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt im Zaum gehalten. Der Leitindex Dax trat gegen Mittag mit 24.667 Punkten quasi auf der Stelle. Die jüngste Hängepartie des Dax an der 25.000er Marke setzt sich damit fort. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte trat mit 24.667 Punkten ebenfalls auf der Stelle.

    Ein Unsicherheitsfaktor bleibt der Nahost-Krieg. Die USA und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Maßnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt würden.

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    Die Aktien deutscher Automobilhersteller fielen am Montag auf mehr- und teils sogar vieljährige Tiefstände. Investoren ziehen sich weiterhin aus der Branche zurück. Volkswagen-Anteile büßten als größter Verlierer im Dax 2,4 Prozent ein und loteten das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2010 aus. BMW , Mercedes -Benz und Porsche fielen ebenfalls weiter zurück.

    Mit Blick auf Volkswagen verwies ein Börsianer auf einen Bericht der "Bild", dem zufolge die Wolfsburger die Zusammenarbeit mit Bosch in Sachen autonomes Fahren beenden wollen. Volkswagen wolle damit Kosten sparen, so die Zeitung. Der Börsianer bezeichnete dies als "weiteren massiven Rückschlag für die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Herstellern bei neuen Technologien".

    Daneben rückte zum Wochenbeginn ein Titel aus der dritten Börsenreihe ins Rampenlicht. Dem IT-Dienstleister Nagarro liegt eine Kaufofferte der indischen Persistent Systems über gut eine Milliarde Euro vor. Je Nagarro-Aktie bietet der IT-Dienstleister 81 Euro. Nagarro stieg um fast 90 Prozent auf knapp 77 Euro nach oben. Schon am Freitag war der Kurs um fast 20 Prozent gestiegen.

    An Europas Börsen überwogen derweil moderate Abgaben. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gab leicht nach auf 6.217 Punkte./bek/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 58,00 auf Tradegate (29. Juni 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +120,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,06 Mrd..

    Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -10,45 %/+16,81 % bedeutet.





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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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