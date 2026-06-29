Verbraucherschützer
Keine 'Extragewinne' nach Tankrabatt
- Verbraucherzentralen warnen vor starken Preissprüngen
- Ende des Tankrabatts darf keine Extragewinne erzielen
- Bundeskartellamt soll Preisanhebungen streng prüfen
BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen warnen die Mineralölbranche vor überhöhten Preissprüngen nach dem Auslaufen der Steuersenkung beim Tanken an diesem Dienstag. Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Pop, sagte: "Das Ende des Tankrabatts darf nicht zum Startschuss für Extragewinne werden." Für die Konzerne gebe es keinen Grund, Preise stärker anzuheben als um die ausgelaufene Steuerentlastung. Das Bundeskartellamt bleibe in der Pflicht, genau hinzusehen. Grundsätzlich gelte: "Wer steigende Rohölpreise sofort weitergibt, darf bei sinkenden Preisen nicht auf die Bremse treten."
Der befristete Tankrabatt gilt seit Anfang Mai für Diesel und Superbenzin und sollte stark gestiegene Preise infolge des Iran-Kriegs ausgleichen. Die schwarz-roten Koalitionsfraktionen wollen die Steuererleichterung von 17 Cent je Liter nun aber nicht über das geplante Auslaufen Ende Juni hinaus fortsetzen.
Die Verbraucherzentralen forderten erneut eine Folge-Entlastung. "Angesichts der weiterhin hohen Energiepreise muss die Bundesregierung ihr Versprechen endlich einlösen und die Stromsteuer auch für private Haushalte senken", sagte Pop. "Das entlastet Verbraucherinnen und Verbraucher dauerhaft und macht den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen attraktiver."/sam/DP/nas
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@Rainolaus
Der Status HEUTE (Samstag, 27. Juni 2026): Faktisch läuft kein regulärer Frachtverkehr mehr, die Straße von Hormus ist blockiert.
Auch wenn die USA eine Sperrung rechtlich nicht anerkennen, sieht die Realität auf dem Wasser heute so aus:
- Iranische Blockade erzwungen: Die iranischen Revolutionsgarden setzen die Sperrung aktiv mit Waffengewalt durch. Erst gestern wurden mehrere Tanker per Funkwarnung zur Umkehr gezwungen.
- UN-Rettungsaktion gestoppt: Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation musste ihre großflächige Evakuierung von feststeckenden Seeleuten abbrechen, nachdem das Containerschiff Ever Lovely von einem Projektil beschossen und beschädigt wurde.
- Militärischer Schlagabtausch: Nach einem Drohnenangriff auf einen Frachter haben die USA in der vergangenen Nacht massive Vergeltungsluftschläge gegen Radaranlagen sowie Raketen- und Drohnenlager an der Südküste des Irans geflogen. Der Iran hat daraufhin mit Raketenangriffen auf US-Stellungen in der Region reagiert.
- Verkehr bei Null: Live-Schiffstracker (wie Kpler und Windward) zeigen für den heutigen Tag keinerlei reguläre, auslaufende Handelsschifffahrt mehr. Große Reedereien haben sämtliche Buchungen für die Golfregion komplett ausgesetzt.
Zusammenfassend: Die Meerenge ist durch den aktuellen, direkten Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran heute komplett dicht und eine hochgefährliche Kriegszone
Der globale Energiemarkt operiert gegenwärtig in einer bemerkenswerten Divergenz zwischen digitaler Liquidität und physischer Realität. Während die Algorithmen (HFT) an den Bildschirmen kurzfristige geopolitische Beruhigungspillen und temporäre Sanktionsausnahmen einpreisen, um den Papier-Ölpreis im vakuumierten Raum mathematisch zu drücken, spricht die fundamentale Infrastruktur im Untergrund eine völlig andere Sprache.
Das System nähert sich einer kritischen Elastizitätsgrenze:
- Die Kraftstoff-Asymmetrie: Während Rohöl-Futures künstlich nach unten massiert werden, verharren die Endprodukt-Preise (Gasoline/Crack Spreads) aufgrund historisch ausgelasteter Raffineriekapazitäten und realer Transport-Risikoprämien auf einem starren Niveau. Die Atome an der Zapfsäule weigern sich, der Papier-Illusion zu folgen.
- Die Erschöpfung der Puffer: Die Erzeugung eines künstlichen Überangebots durch den fortgesetzten Abbau der strategischen US-Reserven (SPR) stözt auf eine mathematische Untergrenze. Die kommerziellen Lagerbestände liegen bereits signifikant unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Das physische Sicherheitsnetz ist dünn wie nie.
- Der Kipppunkt der Statik: Institutionelles Hedging und algorithmische Short-Kaskaden funktionieren nur so lange, wie das physische Angebot reibungslos fliesst. Sobald das fragile Vertrauen in schwebende diplomatische Abkommen bricht oder die reale Transportlogistik im Nadelöhr Hormuz stockt, schaltet das System schlagartig um. Wenn das künstlich überdehnte Gummiband zurückschnellt, kollabiert das Orderbuch nach oben hin völlig schutzlos.
Wer langfristige, unkorrelierte Sachwerte hält, schaut diesem algorithmischen Rauschen mit maximaler Distanz zu. Die wahre Statik für den Winter wird nicht durch temporäre Bildschirm-Kapriolen entschieden, sondern durch die thermodynamische Notwendigkeit der Realwirtschaft.
Abgerechnet wird, wenn die Physik die Pixel einholt.