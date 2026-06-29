ROUNDUP
Persistent will IT-Dienstleister Nagarro für eine Milliarde Euro kaufen
- Persistent bietet 81 Euro je Nagarro Aktie zum Kauf
- Persistent sichert 20 Prozent von der Gründerfamilie
- Nagarro rund 18000 Mitarbeitende in 38 Ländern
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro steht vor einer Übernahme durch den indischen Konzern Persistent . Der Technologiedienstleister aus Indien bietet 81 Euro je Nagarro-Aktie, wie die beiden Unternehmen in der Nacht auf Samstag in München mitteilten. Das ist etwa doppelt so viel wie die Nagarro-Aktie zum Xetra-Schluss am Freitag gekostet hatte. Mit dem Angebotspreis wird das Nagarro-Aktienkapital mit etwas mehr als einer Milliarde Euro bewertet. Persistent kam zuletzt auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet gut sieben Milliarden Euro. Am Aktienmarkt kam das Gebot von Persistent gut an: Die Nagarro-Aktie legte im Montagshandel deutlich zu. Zuletzt zog der Anteilsschein um rund 92 Prozent auf 77,55 Euro an.
Persistent will mindestens die Hälfte der Anteile erwerben. Rund 20 Prozent der Anteile hat sich das indische Unternehmen von der Gründerfamilie gesichert und damit bereits einen großen Schritt in Richtung der 50 Prozent geschafft. "Auch Mitglieder des Vorstands beabsichtigen, ihre privat gehaltenen Aktienpakete in das Angebot einzuliefern", hieß es in der Mitteilung.
Für Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies ist Persistent als Bieter für den IT-Dienstleister "wie geschaffen". Die Inder schlössen mit dem Kauf eine Portfolio-Lücke in Europa. Der Experte sieht durch einen Zusammenschluss auch Synergien durch Cross-Selling gemeinsamer Produkte. Derweil rät Yannik Siering vom Analysehaus Warburg Research Nagarro-Aktionären, ihre Aktien Persistent Systems anzudienen. Das Angebot von 81 Euro sei fair nach einer längeren Schwächephase der Aktien. Ein höheres Gebot eines anderen Bieters sei unwahrscheinlich wegen der schon von den Indern gesicherten Anteile.
Der Kurs von Nagarro hatte in den vergangenen Jahren unter anderem wegen Bilanzierungsproblemen und eines stagnierenden beziehungsweise sinkenden operativen Gewinns stark unter Druck gestanden.
Seit einem Zwischenhoch von etwas mehr als 80 Euro im Dezember 2025 war die Aktie bis auf das Rekordtief von 32,50 Euro am Mittwoch vergangener Woche abgesackt. Am Freitag zog der Kurs dann im Laufe des Nachmittags kräftig an und schloss mit einem Plus von knapp 20 Prozent bei 40,44 Euro. Nagarro ist seit Dezember 2020 an der Börse notiert, nachdem das Unternehmen von Allgeier abgespalten wurde. Der erste Kurs der Nagarro-Aktie hatte bei 69 Euro gelegen. In den ersten Monaten ging es stetig nach oben. Bevor der Absturz einsetzte, war die Aktie zeitweise mehr als 200 Euro wert.
Nagarro hat nach eigenen Angaben rund 18.000 Mitarbeitende und ist in 38 Ländern aktiv. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen den Umsatz leicht auf knapp eine Milliarde Euro steigern. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging dagegen etwas zurück./zb/mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 16,20 auf Tradegate (29. Juni 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +120,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,06 Mrd..
Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -10,74 %/+16,43 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Allgeier - A2GS63 - DE000A2GS633
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Allgeier bekommt weiterhin seine Kapazitäten nicht ausgelastet und baut daher Personal ab. Ich hoffe für die Investierten, dass sich das 2026 ändert und die nun seit drei Jahren “verschobenen” Umsätze dieses Jahr kommen, wie angekündigt. Dass sie Aktien zurückkaufen ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Dürschmidt ist ja selber hoch investiert und würde das vermutlich nicht machen, wenn er nicht bullish wäre für Allgeier.
Man beachte auch: MGM ist die Kronjuwele von Allgeier und die machen Produkte auf Basis ihrer eigenen Low-Code Plattform. In dem letzten 12 Monaten haben Anthropic und ChatGPT solches Vibe-Coding revolutioniert. Es wird sich daher noch weisen, ob MGM in Zukunft weiter ihre Premium-Marge für eine hausgemachte Plattform verlangen kann, die bei ELSTER ja durchaus auch mal gewisse Probleme hatte.
Ich denke zu einem gewissen Teil ist einfach unklar, wie diese Märkte sich weiterentwickeln weil so viel so schnell passiert. Das biete natürlich alles auch große Chancen für Allgeier. Für die Aktie zählt in meinen Augen am Ende, ob sie ergebnisseitig liefern. Sie haben jetzt drei Jahre in Folge erzählt, dass sich Projekte verschoben haben, in Q2 des nächsten Jahres dann aber endlich die großen Aufträge der öffentlichen Kunden starten. Das muss dann aber auch mal kommen dieses Jahr, sonst glaubt ihnen keiner mehr.
Allgeier verkauft abrechenbare Stunden an Kunden. Wenn ein Programmierer die gleiche Arbeit in der Hälfte der Zeit erledigen kann, da Claude Code ihm die Hälfte abnimmt, kann Allgeier nur noch halb so viele Stunden abrechnen.
Jetzt kann man natürlich hoffen, dass Allgeier dann einfach einen höheren Stundensatz abrechnen kann oder auf ergebnis-orientierte Preissetzung umstellen kann. Aber Auftragsprogrammierung ist ein extrem kompetitiver Markt, daher dürften die Effizienzen am Ende vor allem den Kunden zugute kommen.
Das ist die Sorge des Marktes. Das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit: z.B. werden durch die mittlerweile bereits spürbar günstigeren Softwareprojekte auch Projekte in Auftrag gegeben, die dem Kunden früher zu teuer gewesen wäre. Ich halte den Absturz daher auch für nicht gerechtfertigt. Aber jedenfalls ist das die Sorge des Marktes.