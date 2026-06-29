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    Manz AG: Widerruf der Börsenzulassung an der Frankfurter Börse beantragt

    Die Manz AG vollzieht einen entscheidenden Schritt an den Kapitalmärkten: Der Vorstand und der Insolvenzverwalter haben den Rückzug von der Börse eingeleitet.

    Manz AG: Widerruf der Börsenzulassung an der Frankfurter Börse beantragt
    Foto: Manz AG
    • Am 29.06.2026 haben der Insolvenzverwalter und der Vorstand der Manz AG bei der Frankfurter Wertpapierbörse den Widerruf der Börsenzulassung beantragt.
    • Antrag bezieht sich auf die Aktien der Manz AG im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (§ 39 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nr. 4 BörsG).
    • Es ist zu erwarten, dass der Handel der Manz-Aktien im regulierten Markt im Laufe des 3. Quartals 2026 eingestellt wird.
    • Zusätzlich wurde der Widerruf der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr an weiteren deutschen Börsen beantragt.
    • Zweck der Anträge: Wegfall der Folgepflichten für die Gesellschaft, die sich aus Börsenzulassung und Börsenhandel ergeben.
    • Wichtige Wertpapier- und Unternehmensdaten: ISIN DE000A0JQ5U3, WKN A0JQ5U, Börsenkürzel M5Z; Sitz: Manz AG, Steigäckerstraße 5, 72768 Reutlingen.

    Der Kurs von Manz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0819EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,24 % im Plus.


    Manz

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    ISIN:DE000A0JQ5U3WKN:A0JQ5U
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