Manz AG: Widerruf der Börsenzulassung an der Frankfurter Börse beantragt
Die Manz AG vollzieht einen entscheidenden Schritt an den Kapitalmärkten: Der Vorstand und der Insolvenzverwalter haben den Rückzug von der Börse eingeleitet.
Foto: Manz AG
- Am 29.06.2026 haben der Insolvenzverwalter und der Vorstand der Manz AG bei der Frankfurter Wertpapierbörse den Widerruf der Börsenzulassung beantragt.
- Antrag bezieht sich auf die Aktien der Manz AG im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (§ 39 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nr. 4 BörsG).
- Es ist zu erwarten, dass der Handel der Manz-Aktien im regulierten Markt im Laufe des 3. Quartals 2026 eingestellt wird.
- Zusätzlich wurde der Widerruf der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr an weiteren deutschen Börsen beantragt.
- Zweck der Anträge: Wegfall der Folgepflichten für die Gesellschaft, die sich aus Börsenzulassung und Börsenhandel ergeben.
- Wichtige Wertpapier- und Unternehmensdaten: ISIN DE000A0JQ5U3, WKN A0JQ5U, Börsenkürzel M5Z; Sitz: Manz AG, Steigäckerstraße 5, 72768 Reutlingen.
Der Kurs von Manz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0819EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,24 % im Plus.
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