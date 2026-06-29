Knapp bei Kasse? Jetzt diesen dividendenstarken Monatszahler ins Depot holen!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – EPR Properties

In wenigen Wochen jährt sich das Tief des Bärenmarktes 2021/2022 zum vierten Mal. Diesem Umstand dürften Anlegerinnen und Anlegern jedoch kaum Aufmerksamkeit schenken, denn seither läuft angetrieben von den Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz ein starker Bullenmarkt.

Und aus dem wollen Investoren so viel Kapital schlagen wie nur irgendwie möglich. Die Folge: Viele Wetten auf aussichtsreiche Technologiewerte sind inzwischen hoch gehebelt, während die Marginkreditstatistik der US-Wertpapierbehörde FINRA fast monatlich neue Rekorde aufweist. Derzeit sind Wertpapiere im Wert von 1,415 Billionen US-Dollar auf Kredit gekauft.

Cash ist für viele Anlegerinnen und Anleger zur Mangelware geworden – und die Situation könnte sich mittelfristig verschärfen, solange nicht umfangreich Kasse gemacht wird, denn inzwischen deutet alles auf eine geldpolitische Straffung der Fed unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh hin, der sich auf Preisstabilität als Kernaufgabe der Notenbankpolitik zurückbesinnen will. Damit könnte dem Kapitalmarkt insgesamt weniger Liquidität zur Verfügung stehen, was nicht nur ein Risiko für Wachstumswerte ist, sondern Cash selbst zu einer begehrten Ressource macht.

Dieser Monatszahler bietet Investoren jetzt, was sie brauchen: Cash!

Genau das ist der Grund, warum Immobilien- und Immobilieninvestitionswerte (REITs) trotz der Aussicht auf höhere Refinanzierungsfinanzierungskosten wieder gefragt sein könnten. Sie werfen bei defensiven Geschäftsmodellen und hoher finanzieller Sichtbarkeit zuverlässige Dividendeneinnahmen ab und sorgen für Liquidität, die an anderer Stelle investiert werden kann.

Gegenüber dem Jahreswechsel hat der vielbeachtete Branchen-ETF State Street Real Estate Select Sector bereits 12,1 Prozent an Wert gewonnen und damit den US-Gesamtmarktindex S&P 500 hinter sich gelassen. Zu den aktuellen Top-Werten gehört der auf Freizeitimmobilien spezialisierte REIT EPR Properties. Dessen Aktie steht jetzt vor einer spannenden Ausbruchschance. Außerdem bietet der Monatszahler zu einer fairen Bewertung eine hohe Dividendenrendite von 6,2 Prozent.

EPR Properties Chartsignale

Mehrjähriger Aufwärtstrend: Nach dem Corona-Crash sowie dem Bärenmarkt 2021/2022 handelt EPR Properties in einem zuverlässigen Aufwärtstrend.

Nach dem Corona-Crash sowie dem Bärenmarkt 2021/2022 handelt EPR Properties in einem zuverlässigen Aufwärtstrend. Verbessertes Momentum: Die Trendstärke und das Momentum der Aktie sind hoch, ohne dass sie bereits überkauft wäre, wodurch sich weiteres Potenzial ergibt.

Die Trendstärke und das Momentum der Aktie sind hoch, ohne dass sie bereits überkauft wäre, wodurch sich weiteres Potenzial ergibt. Ausbruchschance: Die Aktie trifft im Bereich von 60 US-Dollar auf einen wichtigen Widerstand. Wird dieser durchbrochen, liegen neue Kaufsignale vor.

Die Aktie trifft im Bereich von 60 US-Dollar auf einen wichtigen Widerstand. Wird dieser durchbrochen, liegen neue Kaufsignale vor. Solide Unterstützungen: Zur Unterseite hat die Aktie erst kürzlich ihre Aufwärtstrendlinie bestätigt. Weitere Supports sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 29.06.2021 bis 29.06.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

Auch mit Spaß lässt sich jede Menge Geld verdienen

Mit einem Börsenwert von rund 4,6 Milliarden US-Dollar ist EPR Properties ein vergleichsweise kleiner Immobilienwert. Umso spannender ist dafür die Nische des Immobilieninvestitionsfonds (REIT). Das Unternehmen hat sich auf Freizeiteinrichtungen, oder um es in der konzerneigenen Sprache zu sagen auf „Erfahrungen“ spezialisiert. Zum Portfolio gehören Filmtheater, Eat-and-Play-Einrichtungen (z.B. Topgolf), Wasser- und Freizeitparks und Skigebiete. Dazu kommen einige Privatschulen und Kindertagesstätten. An insgesamt 335 Orten ist der Konzern in den USA und Kanada vertreten.

Langfristig schlägt die Kombination aus überdurchschnittlich hoher Dividendenrendite und Kursgewinnen den US-Gesamtmarktindex S&P 500. In den vergangenen Jahren wurde die Erfolgsbilanz jedoch erheblich eingetrübt – einerseits durch die Corona-Pandemie, welche zu einer Dividendenkürzung zwang und andererseits durch das Ende der Nullzinspolitik, wodurch die Kapitalrenditen von Immobilienunternehmen gesunken sind.

Solider, mehrjähriger Aufwärtstrend …

Doch im Chart der Aktie tut sich bereits seit einiger Zeit wieder etwas. Nach einem Doppelboden knapp oberhalb von 35 US-Dollar befindet sich EPR Properties wieder in einem mehrjährigen Aufwärtstrend – und handelt jetzt mit der Chance auf einen Ausbruch auf neue Mehrjahreshochs, was ein starkes Kaufsignal bedeuten und zu einer Anschlussrallye führen würde. Hierfür muss jedoch der Bereich zwischen 60 und 61,50 US-Dollar geknackt werden.

Dieses Szenario gilt aktuell als wahrscheinlich. Zwar sorgte die Explosion der Anleiherenditen während des Iran-Krieges für eine zwischenzeitlich scharfe Korrektur, doch dadurch konnte die Aufwärtstrendlinie erfolgreich getestet und die mehrjährige Trendbewegung bestätigt werden. Die beiden Durchschnittslinien sind inzwischen zurückerobert, ohne dass es mit einem Death Cross zu einem Verkaufssignal gekommen wäre.

… jetzt mit aussichtsreicher Ausbruchschance!

Mit Blick auf die technischen Indikatoren ist das Momentum als hoch einzuschätzen. Der RSI liegt auf Wochenbasis mit rund 60 Punkten klar im Stärkebereich, ohne dass die Aktie bereits überkauft wäre. Gleichzeitig ist der Trendstärkeindikator in den vergangenen Wochen und Monaten mit der Aktie angestiegen. Das bestätigt die Nachhaltigkeit des aktuellen Trends. Dass er dabei oberhalb seiner (roten) Signallinie liegt, räumt außerdem die Möglichkeit auf eine Trendbeschleunigung ein, wie sie nötig wäre, um für einen Ausbruch zu sorgen.

Können die Käuferinnen und Käufer das Momentum der Aktie nutzen und einen Ausbruch erzwingen, lägen die nächsten Kursziele bei 70 und 80 US-Dollar. Diese ergeben sich aus früheren Unterstützungen und Widerständen vor dem Corona-Crash. Sollten Anlegerinnen und Anleger die Sicherheit von Substanzwerten und ihre Fähigkeit, für Mittelzuflüsse zu sorgen, wieder dauerhaft zu schätzen wissen, sind mittelfristig auch neue Allzeithochs möglich. Um dieses Szenario nicht zu gefährden, sollte die Aktie aber nicht mehr nachhaltig unter 55 beziehungsweise 50 US-Dollar fallen.

Viel Substanz und Dividende für wenig Geld

Die Unternehmensbewertung ist in einem als teuer geltenden Aktienmarkt überraschend günstig. Für 2026 ist EPR Properties auf bereinigter Basis mit dem 10,9-Fachen seiner erwarteten Funds from Operations (FFO) bewertet. Das liegt um knapp 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Zum Vergleich: Der überaus beliebte Monatszahler Realty Income wird mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 14,3 gehandelt, bietet gegenüber EPR Properties mit 5,2 Prozent aber eine um einen Prozentpunkt geringere Dividendenrendite.

Etwas teurer als der Branchendurchschnitt ist EPR Properties beim Buchwert, wo sich Kurs-Buch-Verhältnisse von knapp 2 und 1,7 gegenüber stehen – das ist der Spezialisierung auf die Freizeitnische anzulasten, wo die Austauschbarkeit von Immobilien deutlich geringer ist als im defensiven Einzelhandelssegment und Alltagsdienstleistungen. Auch die Verschuldungsquote ist bei EPR Properties mit 57,4 Prozent etwas höher als der Vergleichswert von 50,5 Prozent. Insgesamt ist die Schuldenquote mit dem 5,5-Fachen des EBITDA angemessen und entspricht einem branchenüblichen Wert.

Anlass zur Sorge bezüglich der Qualität und Sicherheit der Dividende gibt es also keinen, auch wenn die Corona-Pandemie die Dividendenwachstumshistorie unterbrochen hatte. Seit dem Ende der Pandemie hat EPR Properties außerdem wieder damit begonnen, seine Ausschüttungen wieder anzuheben – im Februar zuletzt um 5 Prozent.

Wall Street noch zurückhaltend, aber zu Anpassungen bereit

An der Wall Street schätzen Expertinnen und Experten das Kurspotenzial der Aktie gegenwärtig begrenzt ein. Der faire Wert wird im Mittel mit 61,40 US-Dollar angegeben, was gegenüber dem Schlusskurs der vergangenen Woche ein Potenzial von 2,9 Prozent impliziert. Die pessimistischste Einschätzung, eine Empfehlung zum Reduzieren von Anteilen, hat ein Kursziel von 55,00 US-Dollar (-7,9 Prozent) ausgegeben, während die zuversichtlichste Studie die Aktie vor einem Anstieg auf 70,00 US-Dollar (+17,3 Prozent) sieht.

Insgesamt ist die Stimmung verhalten optimistisch. Bei insgesamt 12 Einschätzungen überwiegen zwar die Empfehlungen zum Halten, ihnen stehen aber eine Kaufempfehlung sowie drei weitere zum Übergewichten der Anteile gegenüber. Dazu kommt die bereits erwähnte Reduzieren-Einschätzung. Trotz dieser Zurückhaltung sind die Kursziel in den vergangenen Monaten mit der Aktie gestiegen, sodass im Falle eines Ausbruchs weitere Kurszielanhebungen zu erwarten wären, welche für zusätzlichen Auftrieb sorgen könnten.

EPR Properties auf einen Blick

ISIN: US26884U1097

US26884U1097 Börsenwert: 4,57 Milliarden US-Dollar

4,57 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 6,2 Prozent

6,2 Prozent K/FFOe 2026: 10,9

10,9 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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Die EPR Properties of Beneficial Interest Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 52,80EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.