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    Die 40.000 lauern

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    Bitcoin kämpft um 60.000: „Wird sicherlich auf null fallen“, sagt Grantham

    Die 60.000-Dollar-Marke ist gefallen. Laut 22V Research öffnet ein bestätigter Bruch den Weg bis 40.000 US-Dollar – Jeremy Grantham geht langfristig sogar von null aus.

    Für Sie zusammengefasst
    Die 40.000 lauern - Bitcoin kämpft um 60.000: „Wird sicherlich auf null fallen“, sagt Grantham
    Foto: DALL*E

    Jeremy Grantham hat Bitcoin nie gekauft, will Bitcoin nie kaufen – und traut der Kryptowährung langfristig keinen Restwert zu. Der Investor, der vor der Dotcom-Blase und dem Immobiliencrash von 2008 warnte, sagte in der Sendung "The Diary of a CEO", Bitcoin werde "sicherlich auf null fallen". Für Grantham ist Bitcoin kein Wertspeicher, kein brauchbares Zahlungsmittel, sondern "unnötiger Unsinn", der "nichts bewirkt, außer dass Kriminelle Geld verschieben, ohne dabei aufzufallen". Seine Aussagen seien seine persönliche Meinung und nicht die Position von GMO Asset Management, dem von ihm mitgegründeten Vermögensverwalter.

    Die Attacke kommt in einem Moment, in dem Bitcoin auch am Markt wankt. Die Kryptowährung notiert mehr als 50 Prozent unter ihrem Oktober-Hoch von rund 126.000 US-Dollar und ist inzwischen zeitweise unter die wichtige Marke von 60.000 US-Dollar gerutscht. Genau dort entscheidet sich aus Sicht mehrerer Strategen, ob aus der Korrektur der nächste große Ausverkauf wird. Matt Maley von Miller Tabak warnte, jeder weitere Rückgang von den aktuellen Niveaus könne die Stimmung der Anleger zusätzlich beschädigen. Besonders brisant: Privatanleger, die frühere Krypto-Rallyes stark angetrieben hatten, schauen inzwischen stärker auf wachstumsstarke KI- und Technologiewerte. Gleichzeitig verzeichneten Bitcoin-ETFs zuletzt die größten monatlichen Abflüsse seit 2024.

    Technisch bleibt die 60.000-Dollar-Zone damit der entscheidende Bereich. Genau dieses Niveau hatte John Roque von 22V Research als erstes Abwärtsziel genannt. Kommt es zu einem bestätigten Bruch nach unten, sieht Roque Raum für einen weiteren Rückgang auf 40.000 US-Dollar. Damit würde aus der ohnehin schmerzhaften Halbierung seit dem Rekordhoch der nächste brutale Ausverkauf.

    Grantham verschärfte seine Kritik kurz darauf bei CNBC. Dort nannte er Kryptowährungen einen "nutzlosen, spekulativen Mechanismus" und sagte, sie würden "nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern" verschwinden. Gleichzeitig zog er eine Grenze zwischen Bitcoin und der Technologie dahinter: Blockchain könne langfristig durchaus eine wichtige Rolle spielen, seine Attacke richte sich aber gegen Bitcoin und andere Kryptowährungen selbst.

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    Ein Rest Hoffnung bleibt nur auf regulatorischer Seite. Maley verweist darauf, dass neue US-Regeln für digitale Vermögenswerte Unsicherheit verringern und langfristig mehr institutionelle Investoren anziehen könnten. Kurzfristig aber dominiert ein brutaler Mix: Bitcoin verliert Privatanleger, ETF-Gelder fließen ab, die 60.000-Dollar-Zone bleibt gefährlich – und einer der bekanntesten Blasenwarner der Wall Street hält am härtesten denkbaren Kursziel fest: null.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 60.043USD auf CryptoCompare Index (29. Juni 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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