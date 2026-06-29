Deutsche Bank Research hebt Ziel für UBS auf 45 Franken - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 43,34 auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,52 %.

Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 142,26 Mrd..

UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5355. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,88CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von -12,45 %/+38,23 % bedeutet.