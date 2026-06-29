ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für UBS auf 45 Franken - 'Buy'
- Kursziel UBS von 40 auf 45 Franken erhöht
- Einstufung auf Buy belassen trotz Regulierungssorgen
- UBS erhöht Kapitalrendite bei guten Kapitalmärkten
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 40 auf 45 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl die Großbank seit der Übernahme der Credit Suisse stets den Fokus auf das Kerngeschäft gerichtet und in den meisten Quartalen der letzten drei Jahre eine starke Geschäftsentwicklung verzeichnet habe, hätten sich viele Anleger bis vor kurzem noch auf die negativen regulatorischen Auswirkungen der neuen Schweizer "Too big to fail"-Regelung konzentriert, schrieb Benjamin Goy in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Mittlerweile wende sich die Anlegerstimmung jedoch wieder dem Kerngeschäft zu. Denn die UBS erhöhe die Kapitalrendite, und die Kapitalmärkte böten weiterhin sehr gute Rahmenbedingungen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 43,34 auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,52 %.
Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 142,26 Mrd..
UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5355. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,88CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von -12,45 %/+38,23 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 45 Euro