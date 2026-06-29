DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Auto1 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 anlässlich der jüngsten Veröffentlichung längerfristiger Ziele mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Nizla Naizer sprach in einer am Montag vorliegenden Einschätzung von einem wichtigen strategischen Update des Online-Gebrauchtwagenhändlers. Zudem könnte das Erreichen der speziellen "Meilenstein"-Ziele für das Händler- und das Privatkundengeschäft zu einer deutlichen Steigerung des operativen Geschäfts (Ebitda) führen./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 23,70EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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