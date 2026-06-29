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    Spanien

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    Inflation bleibt im Juni auf hohen Niveau stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation in Spanien im Juni bei 3,6 Prozent stabil
    • Verbraucherpreise im Juni im Monatsvergleich um 0,6
    • Teuerung weiter deutlich über EZB Ziel 2 Prozent
    Spanien - Inflation bleibt im Juni auf hohen Niveau stabil
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MADRID (dpa-AFX) - Die Inflation in Spanien ist im Juni auf hohem Niveau stabil geblieben. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legte im Juni im Jahresvergleich um 3,6 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Bereits im Mai hatte die Inflationsrate bei 3,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang der Inflationsrate auf 3,4 Prozent gerechnet.

    Die Folgen des Iran-Kriegs haben die Inflation zuletzt nach oben getrieben. So hatte im Februar die Rate noch 2,5 Prozent betragen.

    Im Monatsvergleich stiegen die spanischen Verbraucherpreise um 0,6 Prozent. Dies war so erwartet worden. Im Mai waren sie noch um 0,1 Prozent gestiegen.

    Die Teuerung liegt weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum eine Jahresrate von mittelfristig 2 Prozent anstrebt. Die Zahlen für den gesamten Währungsraum werden am Mittwoch veröffentlicht. Im Mai hatte die Rate für die Eurozone bei 3,2 Prozent gelegen./jsl/la/stk







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