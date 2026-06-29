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    Irans Vizeaußenminister im Oman für Gespräche über Meerenge

    Für Sie zusammengefasst
    • Iranischer Vizeaußenminister fliegt zum Oman
    • Treffen mit Komitee und omanischem Diplomaten
    • Verwaltung der Straße von Hormus und Hoheitsrechte
    Irans Vizeaußenminister im Oman für Gespräche über Meerenge
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi ist für Gespräche über die Straße von Hormus in den Oman geflogen. Dort traf er bei einer ersten Sitzung eines neu gegründeten Komitees den hochrangigen omanischen Diplomaten Abdulasis Al Hinai, wie Gharibabadi auf X schrieb. Es sei um aktuelle Fragen rund um die Meerenge sowie um die künftige Verwaltung der Straße von Hormus und Hoheitsrechte beider Küstenstaaten gegangen. Konkretere Details wurden zunächst nicht bekannt.

    Am Wochenende war der Konflikt zwischen den USA und dem Iran mit gegenseitigen Angriffen neu aufgeflammt. Erst vor knapp zwei Wochen hatten die Kriegsparteien ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das den Weg für ein dauerhaftes Ende des Kriegs ebnen soll. Die Öffnung der Meerenge für die Schifffahrt ist ein zentraler Bestandteil des jüngst vereinbarten Abkommens./arb/DP/nas






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    Irans Vizeaußenminister im Oman für Gespräche über Meerenge Irans Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi ist für Gespräche über die Straße von Hormus in den Oman geflogen. Dort traf er bei einer ersten Sitzung eines neu gegründeten Komitees den hochrangigen omanischen Diplomaten Abdulasis Al Hinai, wie …
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