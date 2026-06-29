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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays hebt STMicro auf 'Equal Weight' - Ziel 65 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Kursziel STMicro auf 65 Euro
    • Aktie hochgestuft von Underweight auf Equal Weight
    • Coles optimistisch, setzt auf TSMC SK Hynix ASML ASM
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt STMicro auf 'Equal Weight' - Ziel 65 Euro
    Foto: STMicroelectronics

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 34 auf 65 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International. Seine weniger negative Einschätzung von STMicro begründet der Experte mit Margensorgen, die bei steigenden Umsatzerwartungen so nicht mehr gegeben seien./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STMicroelectronics Aktie

    Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,60 % und einem Kurs von 64,74 auf Tradegate (29. Juni 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STMicroelectronics Aktie um -6,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von STMicroelectronics bezifferte sich zuletzt auf 58,75 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -23,96 %/+24,15 % bedeutet.


    Rating: Equal Weight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 65 Euro



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