Anleger trennen Gewinner von Blendern – die Mag-7 verlieren den Bonus

Im Zentrum steht eine neue Nervosität rund um die gewaltigen KI-Investitionen der großen Hyperscaler. Amazon, Google, Microsoft, Meta und Oracle planen Yardeni zufolge für 2026 zusammen Investitionen von mehr als 700 Milliarden US-Dollar. Was lange als Treibstoff der Rallye gefeiert wurde, wird nun stärker hinterfragt: Können diese Summen wirklich die erwarteten Gewinne liefern, oder entsteht am Ende zu viel Rechenkapazität? Yardeni spricht von "KI-Müdigkeit". Günstigere chinesische Technologien und sinkende Token-Preise verstärkten die Sorge, dass überschüssige Kapazitäten in eine Phase "kreativer Zerstörung" führen könnten.

Die KI-Rallye bekommt Risse – aber laut Yardeni Research ist das noch kein Warnsignal für den gesamten US-Aktienmarkt. Der S&P 500 hat im Juni bislang fast drei Prozent verloren. Dahinter stecke jedoch weniger ein breiter Ausverkauf als eine Rotation weg von den großen KI-Gewinnern, erklärte das Research-Haus in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung. "Wie wir vorhergesagt hatten, erlebte der S&P 500 im Juni einen Einbruch. Wir gingen davon aus, dass es sich eher um eine sich ausweitende Rotation als um eine weitreichende Korrektur handeln würde. Genau so ist es auch gekommen", heißt es darin.

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Diese Zweifel treffen ausgerechnet die Aktien, die den Markt lange getragen haben. Der MAGS-ETF, der die großen Tech- und KI-Schwergewichte abbildet, fiel seit seinem Rekordhoch vom 26. Mai bis Freitag um 12,9 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt er 6,6 Prozent im Minus. Der Rest des Marktes läuft dagegen deutlich besser: Der XMAGS-ETF, also der S&P 500 ohne die großen Tech-Giganten, kommt 2026 auf ein Plus von 13,7 Prozent. Aus den früheren Mag-7 seien damit die "Lag-7" geworden – aus den Zugpferden der Rallye werden plötzlich Nachzügler.

Gleichzeitig zeigt der Markt kein einheitliches Schwächesignal. Während die Hyperscaler Federn lassen, legte der iShares Semiconductor ETF im Juni zu und erreichte sogar ein neues Rekordhoch. Die Rotation läuft also nicht nur aus dem Technologiesektor heraus, sondern auch innerhalb des Sektors selbst. Anleger verkaufen nicht pauschal KI, sondern trennen stärker zwischen überdehnten Plattformwetten und Unternehmen, die direkt von der Chipnachfrage profitieren.

Ein weiteres Warnsignal liefert die Gewinnseite. Yardeni verweist darauf, dass das "Fabulous Earnings Momentum" des Marktes an Kraft verlieren könnte. Zwar stiegen die erwarteten Gewinne des S&P 500 in der Woche vom 25. Juni auf ein neues Rekordhoch, zugleich wurden die Konsensschätzungen für 2026 und 2027 leicht gesenkt. Der Markt verliert damit nicht seine ganze Story, aber ihre bequemste Version: KI-Ausgaben allein reichen nicht mehr als Kaufargument.

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Für Yardeni bleibt das große Bild dennoch konstruktiver, als der Juni-Rücksetzer vermuten lässt. Der Dow Jones Industrial Average habe sich in diesem Jahr stark entwickelt, und die "Dow-Theorie weiterhin bullish bleibt". Der Juni zeigt damit vor allem eines: Die KI-Euphorie wird selektiver. Die großen Namen bekommen nicht mehr automatisch den Bewertungsaufschlag, nur weil sie Milliarden in Rechenzentren pumpen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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