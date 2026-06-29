Milliarden-IPO steht an
Chinas Tech-Riese Baidu will KI-Chip-Tochter an die Börse bringen
Baidus KI-Chip-Einheit Kunlunxin plant einen Hongkonger Börsengang mit 45 Mrd. Euro Zielbewertung. Tencent ist Kunde, ByteDance zeigt Interesse.
- Kunlunxin plant Börsengang mit 45 Mrd Euro
- Investoren sollen Chips im 3- bis 7-Fachen erwerben
- Tencent Kunde, ByteDance prüft Einsatz von Chips
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Baidus KI-Chip-Tochter Kunlunxin plant Börsengang in Hongkong mit einer angestrebten Bewertung von umgerechnet rund 45 Milliarden Euro. Das berichtete das Technologiemagazin The Information am Sonntag unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Die Aktie der Muttergesellschaft Baidu legte am Montag in Hongkong um mehr als sieben Prozent zu.
Interessierte Investoren wurden aufgefordert, Chips im Wert des Drei- bis Siebenfachen ihres geplanten Aktieninvestments zu erwerben, um an der Emission beteiligt zu werden. Eine ungewöhnliche Konstruktion, die zeigt, wie eng das Chip-Geschäft mit dem Kapitalmarktvorhaben verknüpft ist.
Kunlunxin hatte Anfang des Jahres vertraulich einen Zulassungsantrag bei der Hongkonger Börse gestellt. Details zu Volumen und Struktur des geplanten Börsengangs waren damals noch offen. Die Transaktion würde eine Abspaltung und ein eigenständiges Listing des Unternehmens bedeuten, an dem Baidu weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung halten würde.
Kunlunxin wurde 2011 als interne Entwicklungseinheit für KI-Chips innerhalb von Baidu gegründet und ist inzwischen eigenständig operativ tätig. Das Unternehmen beliefert in erster Linie den Mutterkonzern, hat seinen externen Umsatz aber in den vergangenen zwei Jahren deutlich ausgebaut. Zu den Kunden zählt laut einem der genannten Informanten bereits Tencent. Auch der TikTok-Mutterkonzern Bytedance prüft einem Reuters-Bericht zufolge den Einsatz von Kunlunxin-Chips.
Der geplante Börsengang fügt sich in einen breiteren Trend ein: Chinas Technologie-IPOs an den Inlandsbörsen steuern auf das stärkste Jahr seit 2023 zu. Peking treibt gezielt Börsengänge von Chip- und KI-Unternehmen voran, um die technologische Eigenständigkeit des Landes gegenüber den USA zu stärken.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Baidu Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 93,50EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.