Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.06.26
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In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 29.06.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Gold (-1,42 %) genz vorne. Gefolgt von STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR) (-0,13 %), DAX Performance (+0,18 %), SAP SE (+0,25 %), S&P 500 (+0,44 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Gold
|
Classic
|DB0SEX
|325,44 Tsd.
|STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
|
Sonstige
|PM999C
|277,75 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|DU9VUS
|194,21 Tsd.
|SAP SE
|
Cap
|HM2298
|172,35 Tsd.
|S&P 500
|
Classic
|702980
|159,90 Tsd.
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