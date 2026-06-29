Rocket Lab Corporation Aktie mit kräftigem Kursplus - 29.06.2026

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +43,89 % bei Rocket Lab Corporation.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Rocket Lab Corporation. Mit einer Performance von +4,78 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um -16,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,23 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Rocket Lab Corporation +24,94 % gewonnen.

Während Rocket Lab Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,84 %.

Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,09 % 1 Monat -39,23 % 3 Monate +43,89 % 1 Jahr +152,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rocket Lab Corporation Aktie

Stand: 29.06.2026, 12:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursbelastung durch eine 3 Mrd. USD ATM‑Verwässerung, die kurzfristig drückt, aber Neutron‑Finanzierung und Wachstum sichern soll. Diskutiert werden Chart‑Supports (100 USD gebrochen; Kaufzonen ~75–80, 65–68, 60 USD; 50 USD als Crashboden), RSI/gestaffelte Einstiege, ETF‑Käufe vor Indexaufnahme und Sektor‑Druck durch SpaceX.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Es gibt 579 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,04 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.