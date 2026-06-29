ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 108 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan erhöht Kursziel Knorr-Bremse auf 108 Euro
- Analyst hebt Ebit-Erwartung wegen Wechselkurs
- Moderate Überraschung und neue mittelfristige Ziele
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 100 auf 108 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Akash Gupta hob seine bereinigten operativen Ergebniserwartungen (Ebit) für die Quartalszahlen am 30. Juni wegen Wechselkursveränderungen ein wenig an, wie er am Sonntag schrieb. Der Bremsenspezialist dürfte moderat positiv überraschen und neue mittelfristige Ziele ausgeben, welche die Konsensschätzungen stützen sollten. Gupta verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 98,90 auf Tradegate (29. Juni 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -4,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,94 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 133,00EUR was eine Bandbreite von -9,00 %/+34,48 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 108 Euro
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Community Beiträge zu Knorr-Bremse - KBX100 - DE000KBX1006
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Knorr‑Bremse erzielte 2025:
- Ein operatives EBIT von rund 1,0 Mrd. EUR,
- eine EBIT‑Marge von 13 %,
- einen Umsatz von ca. 7,8 Mrd. EUR,
- und einen Rekord‑Free‑Cashflow von 790 Mio. EUR.
Die EBIT-Marge liegt in etwa in der Grössenordnung von dem, was Rheinmetall erwirtschaftet.