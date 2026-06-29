JPMorgan hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 108 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 98,90 auf Tradegate (29. Juni 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -4,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,94 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 133,00EUR was eine Bandbreite von -9,00 %/+34,48 % bedeutet.