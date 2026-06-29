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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 108 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan erhöht Kursziel Knorr-Bremse auf 108 Euro
    • Analyst hebt Ebit-Erwartung wegen Wechselkurs
    • Moderate Überraschung und neue mittelfristige Ziele
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 108 Euro - 'Neutral'
    Foto: Knorr-Bremse AG

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 100 auf 108 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Akash Gupta hob seine bereinigten operativen Ergebniserwartungen (Ebit) für die Quartalszahlen am 30. Juni wegen Wechselkursveränderungen ein wenig an, wie er am Sonntag schrieb. Der Bremsenspezialist dürfte moderat positiv überraschen und neue mittelfristige Ziele ausgeben, welche die Konsensschätzungen stützen sollten. Gupta verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 98,90 auf Tradegate (29. Juni 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -4,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,94 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 133,00EUR was eine Bandbreite von -9,00 %/+34,48 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 108 Euro



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