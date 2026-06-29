Atlantico beruft Andrew Lee Smith in den Beirat und erweitert den Globalen Zugang durch Frankfurter Notierung und 16-sprachige Website

19. Juni 2026 / IRW-Press / Atlantico Energy Metals Corp. hat Andrew Lee Smith in den Beirat des Unternehmens berufen, den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 1CJ1 und der WKN A42CRT aufgenommen und den Start der 16-sprachigen Website des Unternehmens erweitert.

Zusammen sollen diese Initiativen die technische Grundlage von Atlantico stärken, den Zugang für Investoren erweitern und die Mission des Unternehmens unterstützen, Chancen im Bereich kritischer Mineralien in Brasilien verantwortungsvoll voranzutreiben, während Atlantico auf die nächste Arbeitsphase beim Flaggschiffprojekt Novo Cruzeiro für Lithium und Seltene Erden im Pegmatitbezirk Aracuai-Itinga in Minas Gerais hinarbeitet, einer Region, die allgemein als Brasiliens Lithium Valley bezeichnet wird.

„Atlantico wurde auf der Überzeugung aufgebaut, dass verantwortungsvolle Mineralexploration einer saubereren Zukunft nicht entgegensteht, sondern für deren Verwirklichung unerlässlich ist. Die Welt kann ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nicht wesentlich verringern, ohne neue Quellen der kritischen Mineralien zu erschließen, die für Elektrifizierung, erneuerbare Energien, Batterien und fortschrittliche Energieinfrastruktur erforderlich sind“, sagte Bonn Smith, President und Chief Executive Officer von Atlantico.

„Andrew bringt die technische, geologische und börsenbezogene Erfahrung mit, die wir am Tisch haben möchten, während wir Atlantico mit Disziplin, Transparenz und klarer Zielsetzung aufbauen. Zusammen spiegeln unsere Frankfurter Notierung und die erweiterte 16-sprachige Website dasselbe Ziel wider: Atlantico für Investoren und Stakeholder weltweit besser zugänglich zu machen, während wir unser Flaggschiffprojekt Novo Cruzeiro für Lithium und Seltene Erden in Brasiliens Lithium Valley vorantreiben.“

Atlanticos Beirat heißt Andrew Lee Smith willkommen

Herr Smith ist ein kanadischer Geologe und Bergbau-Manager mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in Mineralexploration, Projektentwicklung und der Führung börsennotierter Unternehmen. Seine Karriere umfasst Führungs-, Direktoren- und Beratungsfunktionen bei mehreren börsennotierten Bergbauunternehmen, darunter East Africa Metals, Canary Gold, Spark Energy Minerals, Canaco Resources und True North Gems.