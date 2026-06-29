AKTIE IM FOKUS
Gerresheimer unter Druck nach verhaltenen Prognosen
- Kurs stieg kurz fast fünf Prozent dann fiel er stark
- Free Cashflow dieses Jahres negativ 50 bis 100 Mio
- Bereinigte operative Marge gesenkt auf 17 bis 18
FRANKFURT (dpa-AFX) - Negativ ist am Montag letztlich die Reaktion von Anlegern auf vorsichtigere Geschäftsprognosen von Gerresheimer ausgefallen. Unmittelbar nach Veröffentlichung einer Mitteilung stieg der Kurs zwar um fast fünf Prozent auf das bisherige Tageshoch über 27 Euro. Anschließend drehten die Papiere aber wieder ins Minus, das zuletzt acht Prozent bei weniger als 24 Euro betrug.
Der Hersteller von Spezialverpackungen aus Glas und Kunststoff hat sich vorsichtiger zu Umsatz, Profitabilität und freien Barmitteln aus dem operativen Geschäft in diesem Jahr geäußert als bislang. Die Düsseldorfer begründeten dies mit einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld, kundenseitigen Projektverschiebungen und "operativen Herausforderungen".
Die freien Barmittel (Free Cashflow) dürften demzufolge in diesem Jahr mit 50 bis 100 Millionen Euro negativ sein. Ursprünglich hatte Gerresheimer mit einem moderat positiven Free Cashflow gerechnet. Kursbelastend dürfte sich auch die gesenkte Margenprognose auswirken. Den Zielkorridor für die bereinigte operative Marge (Ebitda) senkte das Unternehmen von 18 bis 19 Prozent auf 17 bis 18 Prozent. Laut dem Analysten Christopher Richardson von Jefferies liegt die Konsensschätzung bei 19 Prozent./bek/ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,26 % und einem Kurs von 24,24 auf Tradegate (29. Juni 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -10,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 869,03 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -52,68 %/+2,52 % bedeutet.
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Geht in Kindergarten oder kühlt euch ab oder haut euch per PN den Kopf ein.
Euere Beiträge sind für das restliche Forum in dieser Form vollkommen unnötig.
Governess, governance oder Governante? Ach egal, Hauptsache nen Fachbegriff eingebracht und wenn der dann noch einer anderen Sprache entsprungen ist, dann klingt es noch bedeutender.
Zu Deinem anderen „nach dem Skandal ist vor dem Skandal“ Posting: CEO, CFO und wahrscheinlich auch einige aus dem Finance Team haben dabei ihren Job verloren. Dazu eine Nahtoderfahrung, jedes aktienbasierte Vergütungsprogramm hat signifikant an Wert verloren, die WPs sind noch im Haus, die BaFin auch, wahrscheinlich wird jede Accounting Policy neu geschrieben, Testate verzögern sich und die Kreditgeber hätten den Stecker ziehen können.
Vor diesem Hintergrund eine Story zu stricken, dass es hier wahrscheinlich(er) ist, dass weitere Skandale und Bilanzunregelmäßigkeiten folgen (aufgrund der Firmenkultur), hat meiner persönlichen Meinung nach mit der Realität nichts zu tun. Nach der Vorgeschichte glaube ich eher, dass jede verloren gegangenen 25 Cents Dosenpfand aus der Firmenkantine dem Chief Accounting und Chief Financial Officer gemeldet werden.
In anderen Worten: während das Datum der Anmeldung bei WO weniger Relevanz für mich hat, sind es eher die Inhalte, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber das kann und darf zum Glück jeder anders einschätzen.
Die Aktie ist und bleibt ein Biest und ich bleibe unschlüssig, was man hier am besten machen sollte. Da wird am 10. März ein Testat im Juni avisiert (wobei die Formulierung streng genommen ein „wir streben an“ war) und per 23. Juni immer noch ein ‚still ruht der See‘, ohne auch nur ein einziges Update seitdem zu geben. Dass das nicht unbedingt den Wohlfühlfaktor erhöht, versteht sich von selbst. Zumindest erhöht es nicht meinen und nach >30 Jahren an der Börse habe ich schon so einiges gesehen. Adressiert habe ich das zwar durch meine Positionsgröße, aber es geht ja auch ums Ego, dass man nicht auf der falschen Seite stehen will. Anders ausgedrückt: FOMO eines +30% Handelstages im Falle einer Kombo-News aus Testat & Centor ist aktuell (noch) größer als die Angst einer erneuten Enttäuschung durch Gerresheimer - und die haben sich einen exzellenten Track Record darin aufgebaut.
Und jetzt wäre eigentlich meine Erwartung, dass mit jedem zusätzlichen Tag, den man auf die MOAD (D = Deadline) zuläuft, die Skepsis größer bzw. die Hosen voller werden. Was passiert stattdessen? Ein nachrichtenloser Tag mit 9% Outperformance ggü dem Markt. Irgendwie wurde mir das vor ein paar Jahrzehnten beim Knax Börsenspiel anders avisiert, wie Börse funktioniert.
Und was mich zusätzlich beunruhigt, sind die Energiepreise, der Kurs von Schott Pharma, Nachrichten zu Abnehmenpillen, die x-te Gewinnwarnung von Douglas, Herabstufungen bei L‘Oreal, (also soo gut kann der Kosmetikmarkt nicht laufen, aber vllt sind das nicht die besten Indikatoren) etc. Selbst wenn das Testat kommt, dann sehe ich immer noch die Gefahr, dass die zig Monate alte Grob-Guidance schwieriger zu halten sein wird.
Wenn jemand zu diesen obigen sinnbefreiten Gedanken ein paar sinnvollere ergänzen will, nur zu. Freue mich über jede Sichtweise, „Hilfestellung“, Interpretationsmöglichkeit zu der Gemengelage.