Gerresheimer unter Druck nach verhaltenen Prognosen

Die Aktie ist und bleibt ein Biest und ich bleibe unschlüssig, was man hier am besten machen sollte. Da wird am 10. März ein Testat im Juni avisiert (wobei die Formulierung streng genommen ein „wir streben an“ war) und per 23. Juni immer noch ein ‚still ruht der See‘, ohne auch nur ein einziges Update seitdem zu geben. Dass das nicht unbedingt den Wohlfühlfaktor erhöht, versteht sich von selbst. Zumindest erhöht es nicht meinen und nach >30 Jahren an der Börse habe ich schon so einiges gesehen. Adressiert habe ich das zwar durch meine Positionsgröße, aber es geht ja auch ums Ego, dass man nicht auf der falschen Seite stehen will. Anders ausgedrückt: FOMO eines +30% Handelstages im Falle einer Kombo-News aus Testat & Centor ist aktuell (noch) größer als die Angst einer erneuten Enttäuschung durch Gerresheimer - und die haben sich einen exzellenten Track Record darin aufgebaut.

Und jetzt wäre eigentlich meine Erwartung, dass mit jedem zusätzlichen Tag, den man auf die MOAD (D = Deadline) zuläuft, die Skepsis größer bzw. die Hosen voller werden. Was passiert stattdessen? Ein nachrichtenloser Tag mit 9% Outperformance ggü dem Markt. Irgendwie wurde mir das vor ein paar Jahrzehnten beim Knax Börsenspiel anders avisiert, wie Börse funktioniert.

Und was mich zusätzlich beunruhigt, sind die Energiepreise, der Kurs von Schott Pharma, Nachrichten zu Abnehmenpillen, die x-te Gewinnwarnung von Douglas, Herabstufungen bei L‘Oreal, (also soo gut kann der Kosmetikmarkt nicht laufen, aber vllt sind das nicht die besten Indikatoren) etc. Selbst wenn das Testat kommt, dann sehe ich immer noch die Gefahr, dass die zig Monate alte Grob-Guidance schwieriger zu halten sein wird.

Wenn jemand zu diesen obigen sinnbefreiten Gedanken ein paar sinnvollere ergänzen will, nur zu. Freue mich über jede Sichtweise, „Hilfestellung“, Interpretationsmöglichkeit zu der Gemengelage.