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    AKTIE IM FOKUS

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    Gerresheimer unter Druck nach verhaltenen Prognosen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurs stieg kurz fast fünf Prozent dann fiel er stark
    • Free Cashflow dieses Jahres negativ 50 bis 100 Mio
    • Bereinigte operative Marge gesenkt auf 17 bis 18
    AKTIE IM FOKUS - Gerresheimer unter Druck nach verhaltenen Prognosen
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Negativ ist am Montag letztlich die Reaktion von Anlegern auf vorsichtigere Geschäftsprognosen von Gerresheimer ausgefallen. Unmittelbar nach Veröffentlichung einer Mitteilung stieg der Kurs zwar um fast fünf Prozent auf das bisherige Tageshoch über 27 Euro. Anschließend drehten die Papiere aber wieder ins Minus, das zuletzt acht Prozent bei weniger als 24 Euro betrug.

    Der Hersteller von Spezialverpackungen aus Glas und Kunststoff hat sich vorsichtiger zu Umsatz, Profitabilität und freien Barmitteln aus dem operativen Geschäft in diesem Jahr geäußert als bislang. Die Düsseldorfer begründeten dies mit einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld, kundenseitigen Projektverschiebungen und "operativen Herausforderungen".

    Die freien Barmittel (Free Cashflow) dürften demzufolge in diesem Jahr mit 50 bis 100 Millionen Euro negativ sein. Ursprünglich hatte Gerresheimer mit einem moderat positiven Free Cashflow gerechnet. Kursbelastend dürfte sich auch die gesenkte Margenprognose auswirken. Den Zielkorridor für die bereinigte operative Marge (Ebitda) senkte das Unternehmen von 18 bis 19 Prozent auf 17 bis 18 Prozent. Laut dem Analysten Christopher Richardson von Jefferies liegt die Konsensschätzung bei 19 Prozent./bek/ag/stk

    Gerresheimer

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    -10,18 %
    -16,95 %
    +27,98 %
    -46,28 %
    -73,88 %
    -72,32 %
    -61,79 %
    -42,36 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,26 % und einem Kurs von 24,24 auf Tradegate (29. Juni 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -10,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 869,03 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -52,68 %/+2,52 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die geplante Fremdkapital‑Refinanzierung nach dem Centor‑Verkauf (Erwägung von Unternehmensanleihen oder Debt‑to‑Equity), Unsicherheit über den Fortschritt des Centor‑Deals, die negative FCF/Gewinnwarnung als Hauptgrund für Kursverluste, technische Stop‑Loss‑Auslösungen unter ~24,95 €, Spekulationen zu Banken (MS/GS) und gemeldeten Short‑Anteilen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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