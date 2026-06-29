Rohöl kommt
Öltanker warten: Straße von Hormus wieder frei?
Die USA und der Iran einigten sich am Sonntag darauf, die Feindseligkeiten auszusetzen und kommerziellen Schiffen die freie Durchquerung der Straße von Hormus zu erlauben.
- Feindseligkeiten ausgesetzt, Passage Hormus erlaubt
- IMO überwacht Lage, rund 20.000 Seeleute warten
- Iran schoss, USA reagierten, Ölpreis unter 75 USD
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"Die IMO beobachtet die Entwicklungen genau, um mehr als 20.000 Seeleute in der Region zu schützen, einschließlich derjenigen, die auf Schiffen gestrandet sind, die die Straße von Hormus nicht verlassen können", heißt es in einer aktuellen Stellungnahe der IMO (Internationale Seeschifffahrtsorganisation der UNO).
Die Organisation hatte in der vergangenen Woche einen Evakuierungsplan ausgearbeitet, um den Schiffverkehr durch die Straße von Hormus Im Rahmen des 60-tägigen Waffenstillstands zwischen der USA und dem Iran durchzuführen. Am Donnertag pausierte die IMO vorläufig ihren Evakuierungsplan.
Dabei erkannte der Iran offenbar nur seine Route an und beschoss vergangenen Donnerstag ein Schiff, dass sich auf der zweiten Route bewegte. Die USA reagierten daraufhin und attackierten Stellungen der Iraner in der Küstenregion, woraufhin abermals ein iranischer Angriff am Sonnatg erfolgte.
Bis zu den Kämpfen am Wochenende, passierten laut Angaben der IMO 115 Schiffe mit einer Besazung von 2.450 Seeleuten die Meerenge. Als die Kampfhandlungen wieder aufgenommen wurden pausierte die UNO-Organisation die Passage. Mittlerweile geht sie von rund 20.000 Seeleuten aus, die in der Region auf die Durchfahrt warten.
Vor Kriegsbeginn zwischen den USA und dem Iran passierten laut Daten von Reuters 125 bis 140 Schiffe die Straße von Hormus täglich. Momentan sind also die wöchentlichen Durchfahrten genauso hoch, wie damals die täglichen. Aktuell sollen Handelsschiffe wieder passieren können.
Nachdem der Rohölpreis aufgrund der Kampfhandlungen wieder angezogen hatte, beruhigte sich der Markt wieder. Im Handel am Montag fiel der Ölpreis für die Sorte Brent wieder unter die Marke von 75 US-Dollar.