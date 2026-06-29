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    Lieber kein Börsengang?

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    Ein Ripple-IPO könnte XRP mehr schaden als nutzen

    Der XRP-Kurs leidet weiter, während Ripple Erfolge verbucht und vor einem möglichen IPO steht – doch genau dieser könnte für XRP zum Problem werden.

    Für Sie zusammengefasst
    Lieber kein Börsengang? - Ein Ripple-IPO könnte XRP mehr schaden als nutzen
    Foto: Dall-E

    Ripple eilt von Erfolg zu Erfolg – doch XRP bleibt auf der Strecke. Während das Unternehmen hinter der Kryptowährung neue Partnerschaften mit Finanzinstituten schließt und sein Ökosystem kontinuierlich ausbaut, zeigt sich davon im Kurs des Tokens bislang kaum etwas.

    Montagmittag notiert XRP bei 1,04 US-Dollar. Innerhalb der vergangenen sieben Tage verlor die Kryptowährung 7,76 Prozent an Wert. Auf Monatssicht beläuft sich das Minus auf mehr als 22 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt der Rückgang bereits über 44 Prozent. Vom Allzeithoch ist XRP inzwischen mehr als 72 Prozent entfernt.

    Ripple wächst – doch davon profitiert XRP bislang kaum

    Ripple konnte in den vergangenen Monaten zahlreiche Erfolge vermelden. Das Unternehmen arbeitet mit großen Finanzinstituten zusammen, treibt die Tokenisierung von Vermögenswerten voran und baut seine globale Zahlungsinfrastruktur kontinuierlich aus. Gleichzeitig gewinnt der XRP Ledger bei institutionellen Anwendungen zunehmend an Bedeutung.

    Trotz dieser Entwicklung bleibt der direkte Einfluss auf den XRP-Kurs begrenzt. Ripple und XRP sind zwei unterschiedliche Vermögenswerte. Der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens führt nicht automatisch zu einer steigenden Nachfrage nach dem Token. Wer XRP besitzt, hält keine Beteiligung an Ripple und profitiert daher nicht unmittelbar von steigenden Unternehmensbewertungen oder möglichen Gewinnen.

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    RLUSD übernimmt bei Ripple immer häufiger die Hauptrolle

    Hinzu kommt, dass immer mehr institutionelle Projekte von Ripple nicht auf XRP als Settlement-Asset, sondern auf den hauseigenen Stablecoin RLUSD setzen.

    Ob bei tokenisierten Staatsanleihen, internationalen Zahlungslösungen oder grenzüberschreitenden Transaktionen – immer häufiger dient RLUSD als eigentliche Zahlungswährung, während der XRP Ledger lediglich die technische Infrastruktur bereitstellt.

    Ein Stablecoin bietet Preisstabilität und vereinfacht regulatorische Anforderungen. Sollte sich RLUSD dauerhaft als bevorzugtes Zahlungsmittel im Ripple-Ökosystem etablieren, könnte dies die Nachfrage nach XRP langfristig begrenzen.

     

    Warum ein Ripple-IPO XRP sogar belasten könnte

    Viele Anleger verbinden einen möglichen Börsengang automatisch mit positiven Auswirkungen auf XRP. Doch es existieren auch Argumente für das Gegenteil.

    Bislang nutzen viele Investoren XRP als indirekte Möglichkeit, auf den Erfolg von Ripple zu setzen. Sollte das Unternehmen an die Börse gehen, würde sich das ändern. Institutionelle Anleger könnten künftig direkt Ripple-Aktien kaufen und müssten nicht mehr über den Umweg XRP auf das Wachstum des Unternehmens setzen.

    Ein börsennotiertes Unternehmen bietet zudem Vorteile, die ein Token nicht liefern kann. Dazu gehören transparente Geschäftszahlen, regulierte Aktien sowie eine direkte Beteiligung am Unternehmen. Ein Teil des Kapitals, das heute in XRP fließt, könnte künftig stattdessen in Ripple-Aktien investiert werden.

    Außerdem verfügt Ripple weiterhin über erhebliche XRP-Bestände. Als börsennotiertes Unternehmen könnte der Druck steigen, diese Reserven schrittweise zu monetarisieren, um Umsätze oder Cashflows zu verbessern. Dadurch würde zusätzlicher Verkaufsdruck auf den Markt entstehen.

    IPO bleibt möglich – konkrete Pläne gibt es bislang nicht

    Ripple-CEO Brad Garlinghouse schloss einen späteren Börsengang zuletzt nicht aus und deutete sogar an, dass es theoretisch eine besondere Lösung für XRP-Halter geben könnte. Gleichzeitig machte er jedoch deutlich, dass ein IPO derzeit keine Priorität besitzt. Damit bleibt ein Börsengang vorerst ein langfristiges Szenario.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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