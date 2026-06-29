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    Aktien Europa

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    Knappe Verluste - Weiter Zurückhaltung trotz Nahost-Entspannung

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen verhalten nach Gewinnmitnahmen leicht
    • USA und Iran stoppen vorerst Angriffe und verhandeln
    • Tech und Halbleiter führten, Exail und Prosus stiegen
    Aktien Europa - Knappe Verluste - Weiter Zurückhaltung trotz Nahost-Entspannung
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Börsen dominiert auch nach den jüngsten Gewinnmitnahmen die Zurückhaltung. Am Montagmittag sank der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,08 Prozent auf 6.217 Punkte. Der Schweizer SMI entfernte sich mit einem Minus von 0,26 Prozent auf 14.136 Punkte noch etwas weiter von seinem Rekordhoch vom Donnerstag. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,27 Prozent auf 10.480 Punkte bergab.

    Für etwas Beruhigung sorgte, dass die USA und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln wollen. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Maßnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt würden.

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    Im marktbreiten Stoxx Europe 600 führten Technologietitel die Gewinnerliste an. Ihnen half auch, dass sich an der US-Tech-Börse Nasdaq eine Erholung vom schwachen Freitag abzeichnet.

    Im EuroStoxx zählte Prosus mit einem Kursplus von 2,5 Prozent zu den besten Werten. Die niederländische Internet-Beteiligungsholding konnte im vergangenen Geschäftsjahr dank eines guten Laufs in allen drei E-Commerce-Bereichen des Konzerns das bereinigte operative Ergebnis mehr als verdoppeln. Damit überraschte sie positiv. Zudem steuert der chinesische Internetkonzern Tencent , nach wie vor die wichtigste Beteiligung des Konzerns, weiter Milliardengewinne zum Konzernergebnis bei.

    Auch Halbleiteraktien wie Infineon , ASML und STMicro waren am Montag wieder gefragt.

    Exail -Titel verteuerten sich um 3,4 Prozent auf 120,70 Euro. Damit profitierte der Hersteller von minenzerstörenden Seedrohnen weiter von einer potenziellen Übernahme. Der Triebwerkhersteller Safran befindet sich in exklusiven Verhandlungen über einen möglichen Kauf des Unternehmens. Im Gespräch ist ein Kaufpreis von 128,50 Euro je Aktie.

    Dagegen zählten die konjunkturabhängigen Bau- und Baustoff- sowie Chemiewerte und die zuletzt recht gut gelaufenen, zinssensiblen Immobilientitel zu den größten Verlierern.

    Für die Aktien von British American Tobacco ging es um 2,1 Prozent bergab. Der Zigarettenkonzern will Kreisen zufolge im Rahmen eines Unternehmensumbaus Arbeitsplätze abbauen und damit seine Kosten deutlich senken. Geplant sei, die weltweit 47.000 Stellen etwa um ein Fünftel zu reduzieren, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg und verweist dabei auf eine interne Mitteilung des Konzerns./gl/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 54,00 auf Tradegate (29. Juni 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -5,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 103,55 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -6,75 %/+28,53 % bedeutet.





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