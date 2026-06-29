Southern Cross Gold gibt bekannt, dass am Eingang des Sunday Creek-Explorationsschachtes der erste Schnitt gesprengt wurde

Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien, 29. Juni 2026 / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd („SXGC“, „SX2“ oder das „Unternehmen“) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/southern-cross- ... – gibt bekannt, dass PYBAR Mining Services Pty Ltd („PYBAR“), ein Unternehmen der Thiess-Gruppe, den ersten Vortrieb am Portal des Explorationsstollens (oder Tunnels) im Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt des Unternehmens, 60 Kilometer nördlich von Melbourne im Bundesstaat Victoria, vorgenommen hat.

Dies ist der erste neue Stollen, der seit etwa 20 Jahren im Bundesstaat Victoria erschlossen wird. Dieser Meilenstein folgt auf die im November 2025 erteilte Genehmigung des Arbeitsplans durch Resources Victoria sowie auf die öffentliche Unterstützung des Projekts durch Premierministerin Jacinta Allan als wichtige Beschäftigungsmöglichkeit im Bereich kritischer Mineralien für Victoria.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

- Erster Sprengdurchgang durchgeführt. Der erste Sprengdurchgang zur Erschließung wurde am Portal des Explorationsstollens in Sunday Creek, Victoria, durchgeführt. Dies ist der erste neue Stollen, der seit etwa 20 Jahren in Victoria erschlossen wird.

- Meilenstein für die Branche. Dies ist ein wegweisender Moment für den Bergbausektor in Victoria und eine seltene berufliche Chance für die beteiligten Teams. Die Sprengung des ersten Abschnitts markiert den Beginn der Untertageerschließung des Explorationsstollens in Sunday Creek.

- Fortschritte beim Explorationsstollen. Die Erdarbeiten für den Box-Cut und die Gebirgsabsicherung sind abgeschlossen, der Stollenportal wird eingerichtet und der Abbaubagger beginnt mit dem Vortrieb des primären Explorationsstollens.

- Beschleunigung der Bohrarbeiten. Nach Fertigstellung des Stollens bis zum Jahresende können die derzeit 11 Oberflächenbohranlagen auf 24 Oberflächen- und Untertagebohranlagen erweitert werden, wodurch Sunday Creek zu einem der weltweit größten Bohrstandorte in der Vorentwicklungsphase wird.

Michael Hudson, Präsident und CEO, erklärt: „Die Regierung von Victoria hat unseren Explorationsstollen am 27. November 2025 genehmigt. In den vergangenen Monaten haben wir die Infrastruktur an der Oberfläche sowie den Box-Cut errichtet und nun den ersten Stollenabschnitt unter Tage gesprengt. Dies ist der erste neue Stollen, der in Victoria seit rund 20 Jahren erschlossen wurde, und ein stolzer Moment für alle Beteiligten.

„Die Sprengung des ersten Abschnitts verlief wie geplant und wurde sicher durchgeführt. Dies ist nicht nur ein bedeutender Meilenstein für Sunday Creek, sondern auch für die gesamte Bergbauindustrie in Victoria. Viele Menschen in unserer Branche haben in ihrer Karriere nie die Gelegenheit, an so etwas mitzuwirken, und ich möchte den PYBAR- und SXGC-Teams vor Ort danken, die dies ermöglicht haben.

„Der Stollen dient in erster Linie dazu, die Bohrarbeiten zu beschleunigen. Von hier aus wird das Team den Hauptstollen vorantreiben, um unterirdische Bohrplattformen in etwa 115 Metern Tiefe unter der Oberfläche zu errichten. Damit werden wir von den derzeit 11 an der Oberfläche operierenden Bohrgeräten von auf 24 gleichzeitig arbeitende Bohrgeräte aufstocken und Sunday Creek als eines der weltweit größten Bohrvorhaben in der Vorbereitungsphase positionieren.“

Abbildung 1. Portal des Explorationsstollens, Markierung der Bohrfront vor der Sprengung.

Abbildung 2. Aushub des ersten Abschnitts vom Stollenportal aus.

Abbildung 3. Maßstabsanpassung des ersten Schnitts an der Portalfläche.

Abbildung 4. Boxcut und die Portalfront.

Kommentar von PYBAR. James Glover, Geschäftsführer von PYBAR Mining Services, der zur Sprengung vor Ort war, sagte: „Es war mir eine Freude, gemeinsam mit den jeweiligen Teammitgliedern vor Ort die Sprengung des ersten Abschnitts im Explorationsstollen zu erleben. Alles verlief reibungslos und nach Plan. Die Sprengung des ersten Abschnitts ist ein bedeutender Meilenstein für das Projekt, aber auch im weiteren Sinne für die Bergbauindustrie, da es sich hierbei um den ersten neuen Untertage-Stollen handelt, der in Victoria seit etwa 20 Jahren erschlossen wurde. Viele Menschen in der Branche haben in ihrer gesamten Laufbahn nie die Gelegenheit, an so etwas mitzuwirken. Das PYBAR-Team ist sehr begeistert und stolz darauf, ein Teil davon zu sein.“

Erster Stollen gesprengt und Stollenbau im Gange

PYBAR sprengte den ersten Erschließungsstollen am Portal des Explorationsstollens und markierte damit den Beginn der Untertageerschließung in Sunday Creek. Die Vorbereitungsarbeiten an der Oberfläche sind abgeschlossen, einschließlich des etwa 15 Meter tiefen Box-Cut sowie der Installation der Gebirgsstützung einschließlich Fibercrete an den freigelegten Flächen. Mit der Fertigstellung des Portals kann der Abbaujumbo mit dem Vortrieb des primären, 5,5 m breiten und 6 m hohen Abstiegs beginnen, wobei das Ausheben, das Abtragen von Gesteinsbrocken und die Gebirgsstützung des ersten Schnitts als Teil des standardmäßigen Abbauzyklus durchgeführt werden. Der Abstieg wird sich in der seitlichen Erschließung über etwa 680 Meter erstrecken, um eine vertikale Tiefe von etwa 115 Metern zu erreichen, was insgesamt etwa 1.200 Meter Erschließungsarbeiten zur Errichtung der untertägigen Bohrplattformen umfasst (Abbildung 5). Die Fertigstellung des Abstiegs ist bis zum Jahresende geplant. PYBAR erhielt den Auftrag für den Abstieg im Mai 2026 im Anschluss an ein Ausschreibungsverfahren, bei dem technische Leistungsfähigkeit, Sicherheitsbilanz, Lieferplan und Preis bewertet wurden.

Der Abstieg wird gebaut, um die Explorationsbohrungen zu beschleunigen. Die Errichtung der unterirdischen Bohrplattformen ermöglicht eine Ausweitung von den derzeit 11 oberirdischen Bohranlagen auf 24 gleichzeitig arbeitende Bohranlagen, wodurch Sunday Creek zu einem der weltweit größten Bohrvorhaben in der Vorentwicklungsphase wird. Untertagebohrungen ermöglichen kürzere, präzisere Bohrlöcher in die Mineralisierung, verbessern die Produktivität pro Meter erheblich und verringern die Auswirkungen auf die Oberfläche.

Ein Meilenstein für den Bergbausektor in Victoria

Die Sprengung des ersten Abschnitts ist der erste neue untertägige Stollen, der in Victoria seit etwa 20 Jahren erschlossen wurde. Dies stellt sowohl einen bedeutenden Meilenstein für das Sunday-Creek-Projekt als auch einen übergeordneten Meilenstein für die Bergbauindustrie in Victoria dar, in der es seit zwei Jahrzehnten keine neue untertägige Erschließung dieser Art mehr gegeben hat. Das Unternehmen würdigt die PYBAR- und SXGC-Standortteams, deren Planung und Ausführung die Sprengung sicher und termingerecht ermöglicht haben.

Nächste Schritte: Nachdem der Stollenportal angelegt und der erste Stollenabschnitt gesprengt wurde, wird das Erschließungsteam den Hauptstollen weiter bis zu einer vertikalen Tiefe von etwa 115 Metern vorantreiben, gefolgt von seitlichen Erschließungsarbeiten zur Einrichtung der ersten Untertage-Bohrplattformen, wobei die ersten Bohrgeräte voraussichtlich im Oktober unter Tage mobilisiert werden. Die Fertigstellung des Stollens ist weiterhin bis zum Jahresende angestrebt; danach können die Untertagebohrungen beginnen, um die geplante Ausweitung der Bohrkapazität bei Sunday Creek zu unterstützen.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der SXGC-Website verfügbar sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Sunday Creek (Abbildung 6) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) – 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die gemäß nach ihrer Entstehungs Tiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. China, Russland und Tadschikistan machen zusammen über 90 % der weltweiten Antimon-Förderung aus, wobei allein China etwa die Hälfte liefert. Chinas Dominanz ist in der Verarbeitung noch größer: Das Land kontrolliert schätzungsweise 80 % der weltweiten Antimon-Raffineriekapazitäten. Antimon nimmt auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, einen hohen Stellenwert ein. Australien rangiert bei der Antimonproduktion auf Platz sieben, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende sowie für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt am Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 85 zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 100 g/t Au aus Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 119,6 km. Die Mineralisierung folgt einer „Golden Ladder“-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m untersucht wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch gesteigert. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon – ein kritisches Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen – an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen Schlüssel-Antimonlieferanten für den Westen.

Technische Fundamentaldaten untermauern das Investitionspotenzial zusätzlich: Vorläufige metallurgische Untersuchungen zeigen eine nicht-feuerfeste Mineralisierung, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 ha strategischem Grundbesitz in Eigenhand und einem umfangreichen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, um diese global bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

– Ende –

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez – Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle

1305 – 1090 West Georgia Street, Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead – Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

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Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie „geplant“, „wird“, „vorbehaltlich“, „in naher Zukunft“, „im Falle“, „würde“, „erwarten“, „bereit sein“ und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten; unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 5: Der Sunday-Creek-Explorationsstollen in Draufsicht (links, Maßstab 200 m) und isometrischer Ansicht (rechts, Maßstab 250 m; Neigung +20°, Azimut 025°). Der Stollen (schwarz) erstreckt sich vom Boxcut aus und ermöglicht den unterirdischen Zugang zu den mineralisierten Strukturen (rot) in den Prospektionsgebieten Christina, Golden Dyke, Rising Sun und Apollo. Die blauen Linien zeigen konzeptionelle Untertagebohrlöcher, die durch den Stollen ermöglicht werden.

Abbildung 6: Lage des Sunday-Creek-Projekts sowie des zu 100 % im Besitz befindlichen Redcastle-Gold-Antimon-Projekts

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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