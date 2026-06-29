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    Kodiak erweitert Bohrprogramm auf 16.500 Meter und setzt eine zweite Bohranlage ein

    Kodiak erweitert Bohrprogramm auf 16.500 Meter und setzt eine zweite Bohranlage ein
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    29. Juni 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute einen aktuellen Überblick über sein vollständig finanziertes Explorationsprogramm für das Jahr 2026 in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia. Die Arbeiten schreiten gut voran, und das Bohrprogramm wurde durch den Einsatz einer zweiten Bohranlage von 6.500 Metern auf 16.500 Meter erweitert.

     

    Highlights

     

    -          Die Ausweitung des Programms beschleunigt die Arbeiten zur Erweiterung der ersten Mineralressourcenschätzung („MRE“). Alle sieben Lagerstätten in der MRE sind zur Erweiterung offen, die meisten in mehrere Richtungen, und für alle Lagerstätten werden im Jahr 2026 Bohrungen in Betracht gezogen.

    -          Das Explorationsprogramm von Kodiak für 2026 begann Anfang Mai und wird voraussichtlich bis in den Spätherbst andauern.

    -          Die Bohrungen wurden in der Lagerstätte Ketchan aufgenommen, wo bisher 2.546 Meter in 14 Bohrlöchern gebohrt wurden. Ketchan ist derzeit über etwa 1,4 Kilometer definiert und verfügt über ein erhebliches Ausbaupotenzial. Die damit verbundene Bodenanomalie erstreckt sich über mehr als zwei Kilometer, und mehrere historisch mineralisierte Bohrlöcher jenseits der Lagerstätte sind aufgrund unzureichender Bohrlochdichte nicht in der MRE enthalten (siehe Pressemitteilung vom 9. April 2026). Abbildung 1 & 2

    -          Eine zweite Bohranlage wurde im südlichen Teil des Grundstücks in Einsatz genommen, wo im Vorfeld der Bohrungen gerade eine 3D-Untersuchung mittels induzierter Polarisation und audiomagnetotellurischer Messungen an den Lagerstätten „West“, „Adit“ und „South“ abgeschlossen wurde. Abbildung 1.

    -          Zusätzlich zu den Bohrungen zur Ressourcenerweiterung wird erwartet, dass mehrere der bisher identifizierten 36 vielversprechenden Explorationsziele in diesem Jahr weiterentwickelt und durch Bohrungen erprobt werden.

    -          Proben befinden sich im Labor, und erste Bohrergebnisse werden bis August erwartet, weitere Ergebnisse im Laufe des restlichen Jahres. Die Ergebnisse werden in eine aktualisierte MRE einfließen, die für das 1. Quartal 2027 geplant ist.

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