JEFFERIES stuft Prosus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen mit einem Kursziel von 66,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen ließen auf ein zweites Halbjahr über den Konsensschätzungen schließen, schrieb Giles Thorne am Montag. Was den Ausblick betrifft, habe sich das Tech-Beteiligungsunternehmen nur auf qualitative Aussagen eingelassen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 38,49EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66,50

Kursziel alt: 66,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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