JEFFERIES stuft Prosus auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen mit einem Kursziel von 66,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen ließen auf ein zweites Halbjahr über den Konsensschätzungen schließen, schrieb Giles Thorne am Montag. Was den Ausblick betrifft, habe sich das Tech-Beteiligungsunternehmen nur auf qualitative Aussagen eingelassen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 38,49EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66,50
Kursziel alt: 66,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66,50
Kursziel alt: 66,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte