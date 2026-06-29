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    Gerresheimer präsentiert 2025 Jahres- und Konzernabschluss: Stabiler Umsatz

    Trotz Umsatzplus und Portfolioerweiterung durch Bormioli Pharma belasten Wertminderungen und Restrukturierungen das Ergebnis 2025 – der Blick richtet sich klar auf 2026.

    Gerresheimer präsentiert 2025 Jahres- und Konzernabschluss: Stabiler Umsatz
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
    • 2025: Umsatz 2,321 Mrd EUR, organisches Wachstum +0,3%, Adjusted EBITDA 384 Mio EUR, EBITDA-Marge 16,8%.
    • Umsatzanstieg durch Einbeziehung von Bormioli Pharma: +16,6% auf 2,321 Mrd EUR (2024 angepasst 1,991 Mrd EUR).
    • Plastics & Devices: Umsatz 1,346 Mrd EUR; Adjusted EBITDA 315 Mio EUR; währungsbereinigte EBITDA-Marge 23,5%.
    • Primary Packaging Glass: Umsatz 983,5 Mio EUR; EBITDA 126,2 Mio EUR; währungsbereinigte EBITDA-Marge 13,1%; Nachfrage-Rückgang in Kosmetik/Oral Liquids.
    • Konzernergebnis 2025 -318,7 Mio EUR; Wertminderungen ca. 521,5 Mio EUR und Restrukturierungsaufwendungen ca. 71,8 Mio EUR; Dividende entfällt.
    • Ausblick 2026: Umsatz 2,3–2,4 Mrd EUR; EBITDA-Marge 17–18%; Free Cash Flow -50 bis -100 Mio EUR; Centor-Verkauf und Refinanzierung geplant; gto-Margenverbesserung erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Gerresheimer ist am 15.10.2026.

    Der Kurs von Gerresheimer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,330EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -9,75 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,940EUR das entspricht einem Plus von +2,61 % seit der Veröffentlichung.


    Gerresheimer

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    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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