Nexcel Metals erweitert sein Wolframprojekt Burnt Hill durch die strategische Übernahme der Fitzgerald-Claims

Vancouver, British Columbia – 29. Juni 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) („Nexcel“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Unterzeichnung einer Optionsvereinbarung zum Erwerb sämtlicher Rechte (100 %) an einer 500 Hektar großen Mineralkonzessionsfläche in strategisch günstiger Lage auf dem Gelände des Wolframprojekts Burnt Hill in New Brunswick bekannt zu geben, die unter dem Namen Fitzgerald-Claims (die „Fitzgerald-Claims”) geführt wird.

Die Fitzgerald-Claims setzen sich aus 25 Mineralkonzessionseinheiten zusammen und decken einen wichtigen Bereich unmittelbar nördlich des Wolframprojekts Burnt Hill ab. Das Konzessionsgebiet grenzt an mehrere Konzessionsflächen, die sich ebenfalls im Besitz von Nexcel befinden, und sichert dem Unternehmen den weiteren Ausbau seiner Position in einem der historisch bedeutendsten Wolframbergbaureviere Kanadas.

Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der strategischen Maßnahmen, die Nexcel im Projekt Burnt Hill setzt. Mit dem Erwerb der Fitzgerald-Claims wird ein sogenannter „Inlier-Claim“ eines Drittunternehmens innerhalb des Geländes, an dem das Unternehmen interessiert ist, effektiv eliminiert. So entsteht ein zusammenhängendes Konzessionspaket rund um Burnt Hill und mehrere bekannte Mineralvorkommen. Aus Sicht der Unternehmensführung ist das Unternehmen mit dieser erweiterten Konzessionsfläche besser in der Lage, Zielzonen auf dem Projektgelände systematisch zu explorieren, zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig werden mögliche Ausläufer bekannter Mineralisierungssysteme geschützt.

Die Fitzgerald-Claims wurden im Rahmen einer mit 21. Juni 2026 datierten Optionsvereinbarung zwischen Nexcel Metals Corp. und Roger Fitzgerald erworben. Gemäß dieser Vereinbarung gehen sämtliche Rechte (100 %) an der besagten Konzessionsfläche auf Nexcel über, sobald die in der Vereinbarung festgelegten Vergütungsbedingungen erfüllt wurden. Die vereinbarten Bedingungen lauten wie folgt:

Der Optionsgeber erhält insgesamt 100.000 $ in bar in folgenden Teilbeträgen:

25.000 $ spätestens an jenem Tag, der sieben (7) Tage nach dem Gültigkeitsdatum liegt; 25.000 $ spätestens an jenem Tag, der zwölf (12) Monate nach dem Gültigkeitsdatum liegt; 25.000 $ spätestens an jenem Tag, der vierundzwanzig (24) Monate nach dem Gültigkeitsdatum liegt; und 25.000 $ spätestens an jenem Tag, der sechsunddreißig (36) Monate nach dem Gültigkeitsdatum liegt.