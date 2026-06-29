Anwälte kreisen um Strategy – Schiffs Insolvenz-These bekommt neuen Sprengstoff

Im Zentrum von Schiffs Kritik steht die Vorzugsaktie "Stretch" von Strategy. Das Papier sei unter den Nennwert von 100 US-Dollar gefallen – für Schiff ein Wendepunkt. Er argumentiert, Strategy habe das Wertpapier als stabiles, ertragsstarkes Produkt verkauft, zahle aber eine Dividende von 11,5 Prozent, die das operative Geschäft nicht tragen könne. „Hinter dem Bitcoin-Berg von [Strategy] verbirgt sich ein winziges Softwaregeschäft“, sagte Schiff. Aus seiner Sicht reicht dieses Geschäft nicht aus, um die Verpflichtungen aus Vorzugs- und Wandelanleihen dauerhaft zu bedienen.

Peter Schiff geht erneut frontal auf Michael Saylors Strategy los – und diesmal bekommt seine Attacke juristischen Rückenwind. Der bekannte Gold-Bulle und Bitcoin-Kritiker behauptet, das Bitcoin-Treasury-Modell von Strategy stecke in einer "Todesspirale", die in Insolvenz und Anlegerklagen enden könne. Parallel hat die Rosen Law Firm eine Untersuchung zu möglichen Wertpapierklagen gegen Strategy eingeleitet. Im Raum steht der Vorwurf, das Unternehmen könnte Anleger mit wesentlich irreführenden Geschäftsinformationen versorgt haben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Schiff greift damit direkt den Kern von Saylors Strategie an. Strategy kauft seit Jahren massiv Bitcoin und finanziert diesen Kurs über verschiedene Kapitalmarktinstrumente. Nach Schiffs Rechnung funktioniert das Modell nur, solange Bitcoin stark steigt und Anleger bereit sind, neue Strategy-Papiere zu kaufen. Genau daran zweifelt er. Strategy könne Stretch nicht mehr verkaufen, ohne die Rendite deutlich anzuheben. Bleibe nur die Ausgabe von Stammaktien, könne dies den Bitcoin-Anteil je Aktie verwässern, wenn die Aktie unter dem Nettovermögenswert notiert. "Er bittet seine Aktionäre, sich für das Bitcoin-Team zu opfern", sagte Schiff.

Jetzt wird aus Schiffs Attacke auch ein juristisches Risiko. Die Rosen Law Firm prüft, ob Strategy Anleger mit wichtigen Informationen in die Irre geführt haben könnte. Deshalb sucht die Kanzlei Käufer von Strategy-Wertpapieren, darunter die Stammaktie und mehrere Vorzugsaktien, für eine mögliche Sammelklage. Ziel wäre es, Anlegerverluste zurückzuholen. Für Schiff ist das erst der Anfang: Er erwartet, dass weitere Kanzleien nachziehen könnten.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Saylor selbst zeichnet ein völlig anderes Bild. Am Freitag schrieb er auf X: "Strategy konzentriert sich weiterhin auf Bitcoin, eine disziplinierte Kapitalallokation, Kreditqualität und langfristige Wertschöpfung. Wir schätzen unsere Anleger und werden auch weiterhin transparent und entschlossen handeln." Genau hier liegt der Bruch: Für Saylor bleibt Strategy der kompromisslose Bitcoin-Hebel. Für Schiff ist es ein riskantes Finanzkonstrukt, das bei schwächerem Bitcoin, fallendem Vertrauen und wachsendem juristischem Druck gefährlich kippen könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!